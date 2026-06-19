LMS Kitzbühel erfolgreich bei Prima la Musica

Vier Teilnehmer der LMS Kitzbühel

Auch heuer war die Teilnahme der Kitzbüheler Musikschüler am Prima-la-Musica-Bewerb wieder sehr erfolgreich. Vier Teilnehmerinnen durften die Landesmusikschule und somit das Land Tirol im Burgenland vertreten. Sie kehrten jeweils mit der Silbermedaille zurück:



Mit ihrer Gitarre erzielte Liliana Valentina Janes aus der Klasse von Andrea Ecker den hervorragenden zweiten Platz in der Altersgruppe 1.



Flora Mitterer erreichte mit ihrem Hackbrett die Silbermedaille in der Altersgruppe 1. Lehrperson: Daniela Schablitzky. Lisa Zach aus Reith, ebefalls am Hackbrett und aus der Klasse von Daniela Schablitzky, erzielte in der Altersgruppe 1 auch den zweiten Platz.



Das Schlagwerkensemble „Krawall Fraktion“, bestehend aus Anna Sohm aus Brixen, Jonathan Scheiber und Moritz Schwabl (Musikum Zell am See-Saalfelden) freute sich über Silber für Kammermusik für Schlagwerk in der Altersgruppe 1. Lehrperson: Tobias Guttmann.