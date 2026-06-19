Die Krawall Fraktion wurde ebenfalls mit dem zweiten Platz für Kammermusik für Schlagwerk belohnt. Lehrer Tobias Guttmann war die Freude über seine erfolgreichen Schützlinge deutlich anzusehen.
LMS Kitzbühel erfolgreich bei Prima la Musica
Alle österreichischen Landessieger durften beim Bundeswettbewerb in Eisenstadt antreten. Sie wurden durch eine internationale Jury bewertet. „Viel Talent, viele Stunden an Üben, viel Ehrgeiz und Disziplin stehen hinter den großartigen Erfolgen“, schildert Peter Gasteiger, Direktor der Landesmusikschule Kitzbühel.
Silber holte sich Gitarristin Liliana Janes (Altersklasse1), im Bild mit ihrer Lehrerin Andrea Ecker.
Vier Teilnehmer der LMS Kitzbühel
Auch heuer war die Teilnahme der Kitzbüheler Musikschüler am Prima-la-Musica-Bewerb wieder sehr erfolgreich. Vier Teilnehmerinnen durften die Landesmusikschule und somit das Land Tirol im Burgenland vertreten. Sie kehrten jeweils mit der Silbermedaille zurück:
Mit ihrer Gitarre erzielte Liliana Valentina Janes aus der Klasse von Andrea Ecker den hervorragenden zweiten Platz in der Altersgruppe 1.
Flora Mitterer erreichte mit ihrem Hackbrett die Silbermedaille in der Altersgruppe 1. Lehrperson: Daniela Schablitzky. Lisa Zach aus Reith, ebefalls am Hackbrett und aus der Klasse von Daniela Schablitzky, erzielte in der Altersgruppe 1 auch den zweiten Platz.
Das Schlagwerkensemble „Krawall Fraktion“, bestehend aus Anna Sohm aus Brixen, Jonathan Scheiber und Moritz Schwabl (Musikum Zell am See-Saalfelden) freute sich über Silber für Kammermusik für Schlagwerk in der Altersgruppe 1. Lehrperson: Tobias Guttmann.
Die Freude über den zweiten Platz im Bundeswettbewerb war groß. Im Bild: Jan Kirchner, Lisa Zach und Lehrerin Daniela Schablitzky (von links).
Stolz über den ausgezeichneten zweiten Platz im Bundeswettbewerb: die Reitherin Flora Mitterer.