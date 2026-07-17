Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Lisa Hauser zu Besuch in der Sportmittelschule
Kitzbüheler Anzeiger
Lisa Hauser Klassenpatin 3s_MS Kitzb

Laura Brugger, Lisa Hauser, Katrin Winkler und Lucas Holzer mit Schülern der Klasse 3s der Mittelschule/Sportmittelschule in Kitzbühel (von links).

Foto: MS Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Juli 2026

Lisa Hauser zu Besuch in der Sportmittelschule

Prominenter Besuch an der Mittelschule/Sportmittelschule Kitzbühel: Mit Lisa Hauser war Österreichs erfolgreichste Biathletin und Weltmeisterin einmal mehr als Sportpatin zu Gast bei der 3. Sportklasse. Erst vor wenigen Monaten beendete die mehrfache Weltcupsiegerin und Weltmeisterin ihre beeindruckende Karriere im internationalen Biathlon.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand diesmal ein sehr persönlicher Rückblick auf ihre sportliche Laufbahn. Offen sprach Lisa Hauser über die Höhen und Tiefen eines Lebens als Spitzensportlerin sowie über die Bedeutung von Disziplin und Freude am Sport.

Das absolute Highlight folgte anschließend im Unterrichtsfach Bewegung und Sport: Anstatt nur zuzusehen, machte die ehemalige Weltklasseathletin selbst mit und stellte sich gemeinsam mit den Jugendlichen einem abwechslungsreichen Staffelbewerb. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist waren gefragt – und selbstverständlich durfte auch eine „Biathlon-Schießstation“ nicht fehlen, bei der mit Bällen auf Ziele geworfen wurde.

„Mit viel Einsatz und Begeisterung sorgte Lisa Hauser für unvergessliche Momente und motivierte unsere Schülerinnen und Schüler, ihr Bestes zu geben,“ zeigten sich die beiden Klassenvorstände der 3s, Laura Brugger und Lucas Holzer, begeistert.

Weitere Artikel:

Eine Person in einem hellen T-Shirt formt mit den Händen ein Herz vor dem Gesicht. Der Hintergrund ist unscharf mit natürlichen und baulichen Elementen.

Kitzbühel

17.07.2026

Cobolli muss für Kitzbühel passen

Nachdem Flavio Cobolli gestern beim ATP-250-Turnier in Umag weitgehend chancenlos in der ersten Runde gegen den Argentinier Román Andrés Burruchaga ausgeschieden war, entschied er sich heute, vor den Hartplatzturnieren in Übersee eine zweiwöchige Spielpause einzulegen. Davon ist leider auch Kitzbühel betroffen.

Patrick Hagenaars RATA 2026
ABO PUR

Brixen

16.07.2026

Patrick Hagenaars gewinnt Race Across the Alps

Patrick Hagenaars gewann das Race Across the Alps nach knapp 21 Stunden im Sattel. Der Brixner setzte sich beim Extremrennen über 540 Kilometer und 14.500 Höhenmeter mit 24 Minuten Vorsprung durch.

Judoklub Kirchdorf
ABO PUR

Kirchdorf

15.07.2026

Nach 15 Jahren endet Judo-Standort Kirchdorf

Nach 15 Jahren endet das Judo-Training in Kirchdorf. Ab September trainieren die Kinder in Kirchberg, ein Shuttle-Service soll die regelmäßige Teilnahme erleichtern.

Trainingslager Hochfilzen

Hochfilzen

15.07.2026

Fußballclubs im Pillerseetal zu Gast

Waidring und Hochfilzen punkten mit optimalen Bedingungen für die Saisonvorbereitung.

GLT2026_Teilnehmer
ABO PUR

Fieberbrunn

15.07.2026

Goasleitntrophy mit Rekorden und 200 Startern

Die dritte Goasleitntrophy auf der Rohreralm lockte rund 200 Teilnehmer an. Luis Hausladen und Tatjana Paller gewannen mit neuen Streckenrekorden das spektakuläre Steilhangrennen.

Racketlon

Kitzbühel

15.07.2026

Zwei Schulmeistertitel im Racketlon für SMS

Die Sportmittelschule Kitzbühel gewann bei den TWTC-Schulmeisterschaften im Racketlon in Wien gleich zwei Meistertitel. Auch die Mädchen überzeugten mit einem starken vierten Platz.

WSV St. Johann Tiroler Meisterschaft Langbahn 2026

St. Johann

15.07.2026

WSV St. Johann schwimmt zu 63 Medaillen

Der WSV St. Johann gewann bei den Tiroler Langbahnmeisterschaften 63 Medaillen und belegte Rang drei im Medaillenspiegel. Zahlreiche persönliche Bestzeiten rundeten das starke Ergebnis ab.

Sinja Kraus WTA 15 2026

Kitzbühel

14.07.2026

Kraus komplettiert ÖTV-Trio im Achtelfinale

Sinja Kraus komplettiert das österreichische Trio im Achtelfinale der Generali Open Ladies Kitzbühel. Zudem stehen Kraus und Julia Grabher nach einem Comeback-Sieg im Doppel-Halbfinale.

E-Paper
Aktuelles