Lisa Hauser zu Besuch in der Sportmittelschule

Prominenter Besuch an der Mittelschule/Sportmittelschule Kitzbühel: Mit Lisa Hauser war Österreichs erfolgreichste Biathletin und Weltmeisterin einmal mehr als Sportpatin zu Gast bei der 3. Sportklasse. Erst vor wenigen Monaten beendete die mehrfache Weltcupsiegerin und Weltmeisterin ihre beeindruckende Karriere im internationalen Biathlon.



Im Mittelpunkt des Besuchs stand diesmal ein sehr persönlicher Rückblick auf ihre sportliche Laufbahn. Offen sprach Lisa Hauser über die Höhen und Tiefen eines Lebens als Spitzensportlerin sowie über die Bedeutung von Disziplin und Freude am Sport.



Das absolute Highlight folgte anschließend im Unterrichtsfach Bewegung und Sport: Anstatt nur zuzusehen, machte die ehemalige Weltklasseathletin selbst mit und stellte sich gemeinsam mit den Jugendlichen einem abwechslungsreichen Staffelbewerb. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist waren gefragt – und selbstverständlich durfte auch eine „Biathlon-Schießstation“ nicht fehlen, bei der mit Bällen auf Ziele geworfen wurde.



„Mit viel Einsatz und Begeisterung sorgte Lisa Hauser für unvergessliche Momente und motivierte unsere Schülerinnen und Schüler, ihr Bestes zu geben,“ zeigten sich die beiden Klassenvorstände der 3s, Laura Brugger und Lucas Holzer, begeistert.