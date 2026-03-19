Lisa Hauser beendet ihre Karriere

Lisa Hauser schrieb österreichische Sportgeschichte: Bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka gewann sie im Massenstart als erste und bislang einzige Österreicherin WM-Gold. Darüber hinaus holte die 32-Jährige drei weitere Medaillen – Silber in der Verfolgung und Silber mit der Mixed-Staffel (gemeinsam mit Dunja Zdouc, David Komatz und Simon Eder) bei derselben Weltmeisterschaft. 2023 kam im Single-Mixed-Bewerb mit David Komatz eine weitere WM-Silbermedaille hinzu. Seit ihrem Debüt 2012 bestritt Hauser mehr als 380 Weltcuprennen.



Als erste Österreicherin feierte sie Weltcupsiege in allen vier Einzel-Disziplinen. Ihr letzter Erfolg gelang ihr im vergangenen Dezember in der Verfolgung. Insgesamt gewann sie sechs Weltcuprennen in den Einzeldisziplinen – darunter den WM-Titel – und feierte zwei Siege in der Single-Mixed-Staffel gemeinsam mit Simon Eder. Das Duo stand in dieser Disziplin neunmal auf dem Weltcup-Podest. Dazu kommen vier weitere Podestplätze in Individualbewerben sowie die kleine Kristallkugel im Einzel 2021. Hauser nahm an vier Olympischen Spielen teil. Im Biathlonzirkus galt sie zudem stets als besonders fair: 2018 erhielt sie dafür eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.



Biathlon-Star schlägt neues Kapitel auf

Die Entscheidung zum Karriereende fiel Lisa Hauser trotz ihrer langen und erfolgreichen Laufbahn nicht leicht: „Etwas aufzugeben, das man so lange ausgeübt und so sehr geliebt hat, ist schwierig. Ich musste einsehen, dass ich die Energie, die es braucht, um im Mai wieder kompromisslos ins Training einzusteigen, einfach nicht mehr aufbringe. Da wollte ich ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe diese Entscheidung lange reifen lassen – seit ich sie getroffen habe, geht es mir sehr gut damit.“ Nach vielen Jahren mit einem strikt durchgetakteten sportlichen Alltag blickt Hauser nun einem neuen Lebensabschnitt entgegen.