Lisa Hauser beendet ihre Karriere
Lisa Hauser sagt dem Biathlon-Weltcup ade: Beim Saisonfinale in Oslo verkündete die erfolgreichste österreichische Biathletin heute ihr Karriereende.
„Beinahe mein halbes Leben habe ich dem Leistungssport untergeordnet, und ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich erleben durfte. Es waren viele wunderschöne Momente dabei – der WM-Titel, Weltcupsiege und zahlreiche Rennen, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Gleichzeitig gab es auch schwierige Phasen, die mich menschlich sehr geprägt haben.“
Lisa Hauser
Lisa Hauser schrieb österreichische Sportgeschichte: Bei der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka gewann sie im Massenstart als erste und bislang einzige Österreicherin WM-Gold. Darüber hinaus holte die 32-Jährige drei weitere Medaillen – Silber in der Verfolgung und Silber mit der Mixed-Staffel (gemeinsam mit Dunja Zdouc, David Komatz und Simon Eder) bei derselben Weltmeisterschaft. 2023 kam im Single-Mixed-Bewerb mit David Komatz eine weitere WM-Silbermedaille hinzu. Seit ihrem Debüt 2012 bestritt Hauser mehr als 380 Weltcuprennen.
Als erste Österreicherin feierte sie Weltcupsiege in allen vier Einzel-Disziplinen. Ihr letzter Erfolg gelang ihr im vergangenen Dezember in der Verfolgung. Insgesamt gewann sie sechs Weltcuprennen in den Einzeldisziplinen – darunter den WM-Titel – und feierte zwei Siege in der Single-Mixed-Staffel gemeinsam mit Simon Eder. Das Duo stand in dieser Disziplin neunmal auf dem Weltcup-Podest. Dazu kommen vier weitere Podestplätze in Individualbewerben sowie die kleine Kristallkugel im Einzel 2021. Hauser nahm an vier Olympischen Spielen teil. Im Biathlonzirkus galt sie zudem stets als besonders fair: 2018 erhielt sie dafür eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.
Biathlon-Star schlägt neues Kapitel auf
Die Entscheidung zum Karriereende fiel Lisa Hauser trotz ihrer langen und erfolgreichen Laufbahn nicht leicht: „Etwas aufzugeben, das man so lange ausgeübt und so sehr geliebt hat, ist schwierig. Ich musste einsehen, dass ich die Energie, die es braucht, um im Mai wieder kompromisslos ins Training einzusteigen, einfach nicht mehr aufbringe. Da wollte ich ehrlich zu mir selbst sein. Ich habe diese Entscheidung lange reifen lassen – seit ich sie getroffen habe, geht es mir sehr gut damit.“ Nach vielen Jahren mit einem strikt durchgetakteten sportlichen Alltag blickt Hauser nun einem neuen Lebensabschnitt entgegen.
„Ich freue mich jetzt erst einmal auf ein Leben mit etwas weniger Struktur – und auf mehr Zeit für Dinge, die mich neben dem Sport interessieren. Und davon gibt es viele: Familie, Freunde, Bewegung in der Natur.“
Lisa Hauser
Ein besonderer Dank gilt den Menschen, die Lisa Hauser während ihrer Karriere begleitet haben: „Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken, die immer hinter mir gestanden ist. Ebenso bei all meinen Sponsoren und langjährigen Partnern. Ich bin nicht immer den geradlinigen Weg gegangen, was mein Trainingsumfeld betrifft, und deshalb möchte ich mich auch bei meinen Trainern der ersten Stunde bedanken, die mich bis zuletzt unterstützt haben – bei Sandra Flunger und Alfred Eder. Ebenso bei all meinen Freunden und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Nationen. Die Biathlonfamilie werde ich sehr vermissen.“