Lippusch und Billovits gewinnen PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft

Mit einem würdigen Finale in der Kegelbahn Reith ging die PVÖ-Bezirkskegelmeisterschaft Kitzbühel zu Ende. Über mehrere Wochen hinweg lieferten sich die Teilnehmer spannende Wettkämpfe, ehe nun die Sieger gekürt wurden.



Bei der Siegerehrung konnten unter anderem Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner sowie BO-Vorsitzende Christl Bernhofer begrüßt werden. Den Mannschaftsbewerb entschied Reith für sich, vor Kelchsau und Kitzbühel.



In den Einzelwertungen setzte sich bei den Damen Marietta Lippusch (OG Hochfilzen) vor Brigitte Schreder (OG Kössen) und Irmgard Reiter (OG Hochfilzen) durch. Bei den Herren holte sich Franz Billovits (OG Kössen) den Sieg, gefolgt von Andreas Brunner und Gerd Rosa (beide OG Kitzbühel).



Ein besonderer Dank gilt BO-Sportreferent Sebastian Hochfilzer, der die Meisterschaft von November 2025 bis März 2026 organisiert hat.