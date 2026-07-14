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  3. Liga-Einteilung sorgt für Vorfreude
Kitzbüheler Anzeiger
Bild Fußball

Noch ruht der Ball, aber schon in zwei Wochen erfolgt der Anstoß für die Saison 2026/27.

Foto: Alex Schwaninger

Bezirk

von Sabine Huber
14. Juli 2026

Liga-Einteilung sorgt für Vorfreude

In zwei Wochen wird es auf einem Großteil der heimischen Fußballplätze schon wieder ernst. Schon lange war die Vorfreude auf die neue Saison nicht mehr so groß, wie diesen Sommer. Zum einen, weil auf viele Teams neue, spannende Gegner warten. Zum anderen, weil nach einer Saison, in der es keine offiziellen Auf- und Absteiger gab, alle Mannschaften, aber auch die Fans, heiß darauf sind, dass es endlich wieder um mehr, als nur die (Fußballer-)Ehre geht.

Regionalliga macht den Auftakt
Und tatsächlich, die neue Saison verspricht schon jetzt jede Menge Spannung. Für die beiden Regionalligisten Kitzbühel und St. Johann geht es bereits am 31. Juli/1.August los. Während Kitzbühel ganz vorne mitmischen will, geht es für St. Johann darum, sich erstmals in der dritthöchsten österreischichen Spielklasse zu bewähren. Das große Derby zwischen den beiden Lokalrivalen steigt dann zum Abschluss der Herbstrunde.

Die Tiroler Liga geht erstmals ohne Vertreter aus dem Bezirk über die Bühne und wird in der Region wohl wenig Beachtung finden. In den beiden Landesligen sind dagegen mit Kirchberg, Brixen und Kirchdorf bzw. den Kitz Juniors und Westendorf spannende Duelle zu erwarten.

Das größte Derbyfieber dürfte allerdings in den beiden Gebietsligen herrschen. Denn neun bzw. sieben der insgesamt jeweils 14 Mannschaften kommen aus dem Bezirk. Mit Sicherheit will das ein oder andere Team dabei auch ein Wort um den Meistertitel mitreden.

Die neuen Ligen 2026/27

REGIONALLIGA WEST
Kitzbühel, St. Johann

Tirol Liga
kein Verein aus dem Bezirk

1. Landesliga Ost
Kirchberg, Brixen, Kirchdorf

2. Landesliga Ost
Kitz Juniors, Westendorf

1. Gebietsliga Ost
Kössen, Reith, Hochfilzen, Going, Pillerseetal, St. Johann II, Waidring, Hopfgarten/Itter, Kirchdorf II

2. Gebietsliga Ost
Hochfilzen 1b, Kössen 1b, Oberndorf, Pillerseetal Youngsters, Hopfgarten/Itter Juniors, Westendorf 1b

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