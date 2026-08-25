Staatsmeistertitel für Wagner und Mühlbacher

Österreichs Biathlon-Elite traf sich am 21. und 22. August im Skirollerzentrum Innviertel in Lohnsburg zu den nationalen Titelkämpfen. Die Athletinnen und Athleten aus dem Bezirk Kitzbühel präsentierten sich dabei in ausgezeichneter Form: Lara Wagner und Fredrik Mühlbacher gewannen die Sprintbewerbe, Anna Gandler triumphierte im verkürzten Einzel. Auch der heimische Nachwuchs sammelte fleißig Medaillen.



Nachdem es für Lara Wagner im verkürzten Einzel mit Rang sieben noch nicht nach Wunsch gelaufen war, zeigte die Kitzbühelerin im Sprint über 7,5 Kilometer die passende Reaktion. Mit nur einem Schießfehler und einer starken Laufleistung sicherte sie sich den Staatsmeistertitel. Wagner setzte sich vor der Steirerin Tamara Steiner und der Salzburgerin Anna Andexer durch.



Starke Leistungen der Herren

Auch bei den Herren ging der Sprinttitel in den Bezirk. Fredrik Mühlbacher aus Hochfilzen blieb über zehn Kilometer am Schießstand fehlerfrei und gewann in 25:46,5 Minuten. Bereits am Vortag hatte er im Einzel über 15 Kilometer die Bronzemedaille geholt.



Weitere starke Resultate lieferten Patrick Jakob vom Skiklub St. Ulrich als Sprint-Fünfter sowie die beiden K.S.C.-Athleten Mathias Prosser auf Rang sieben und Maximilian Prosser auf Rang zehn. Im Einzel hatte Jakob das Podest als Vierter nur hauchdünn verpasst. Gerade einmal 0,9 Sekunden fehlten ihm auf Mühlbacher und die Bronzemedaille.



Schon am ersten Wettkampftag durfte der Bezirk über einen Staatsmeistertitel jubeln: Anna Gandler vom Kitzbüheler Ski Club setzte sich im verkürzten Einzel der Damen durch.



Dunja Zdouc, die in Hochfilzen ihre sportliche Heimat gefunden hat, holte in diesem Bewerb über 12,5 Kilometer Bronze. Trotz zweier Fehler am Schießstand betrug ihr Rückstand lediglich 1:05,8 Minuten. Im Sprint bestätigte sie ihre gute Form mit dem fünften Platz.