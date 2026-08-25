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Kitzbüheler Anzeiger
Lara Wagner_privat

v.l.n.r.: Silber für Tamara Steiner (WSV RAMSAU/DACHSTEIN), Golf für Lara Wagner (KSC), Bronze für Anna Andexer (SCHIKLUB SAALFELDEN)

Foto: privat

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
25. August 2026

Staatsmeistertitel für Wagner und Mühlbacher

Österreichs Biathlon-Elite traf sich am 21. und 22. August im Skirollerzentrum Innviertel in Lohnsburg zu den nationalen Titelkämpfen. Die Athletinnen und Athleten aus dem Bezirk Kitzbühel präsentierten sich dabei in ausgezeichneter Form: Lara Wagner und Fredrik Mühlbacher gewannen die Sprintbewerbe, Anna Gandler triumphierte im verkürzten Einzel. Auch der heimische Nachwuchs sammelte fleißig Medaillen.

Nachdem es für Lara Wagner im verkürzten Einzel mit Rang sieben noch nicht nach Wunsch gelaufen war, zeigte die Kitzbühelerin im Sprint über 7,5 Kilometer die passende Reaktion. Mit nur einem Schießfehler und einer starken Laufleistung sicherte sie sich den Staatsmeistertitel. Wagner setzte sich vor der Steirerin Tamara Steiner und der Salzburgerin Anna Andexer durch.

Starke Leistungen der Herren
Auch bei den Herren ging der Sprinttitel in den Bezirk. Fredrik Mühlbacher aus Hochfilzen blieb über zehn Kilometer am Schießstand fehlerfrei und gewann in 25:46,5 Minuten. Bereits am Vortag hatte er im Einzel über 15 Kilometer die Bronzemedaille geholt.

Weitere starke Resultate lieferten Patrick Jakob vom Skiklub St. Ulrich als Sprint-Fünfter sowie die beiden K.S.C.-Athleten Mathias Prosser auf Rang sieben und Maximilian Prosser auf Rang zehn. Im Einzel hatte Jakob das Podest als Vierter nur hauchdünn verpasst. Gerade einmal 0,9 Sekunden fehlten ihm auf Mühlbacher und die Bronzemedaille.

Schon am ersten Wettkampftag durfte der Bezirk über einen Staatsmeistertitel jubeln: Anna Gandler vom Kitzbüheler Ski Club setzte sich im verkürzten Einzel der Damen durch.

Dunja Zdouc, die in Hochfilzen ihre sportliche Heimat gefunden hat, holte in diesem Bewerb über 12,5 Kilometer Bronze. Trotz zweier Fehler am Schießstand betrug ihr Rückstand lediglich 1:05,8 Minuten. Im Sprint bestätigte sie ihre gute Form mit dem fünften Platz.

Biathlon Patrick Jakob und Fredrik Mühlbacher

Die beiden Pillerseetaler Patrick Jakob (l.) und Fredrik Mühlbacher (r.) freuen sich über ein starkes Kräftemessen auf Skirollern

Foto: SMPR

Pinter in der U19 nicht zu schlagen
Auch die jungen Biathleten aus der Region mischten bei den österreichischen Meisterschaften ganz vorne mit. Besonders erfolgreich verlief das Wochenende für Matti Pinter vom WSV St. Jakob. Der 19-Jährige gewann den Sprint in seiner Klasse und wurde im verkürzten Einzel Zweiter. Pinter zählt zu den stärksten österreichischen Nachwuchsbiathleten. In der vergangenen Saison gewann er bei der Jugend-Weltmeisterschaft Gold mit der Mixed-Staffel und Silber mit der Staffel. Bei der Junioren-Europameisterschaft holte er zudem Silber im Einzel.

Zwei weitere Podestplätze gingen nach Kitzbühel: Simon Grasberger erreichte bei den Junioren sowohl im Sprint als auch im verkürzten Einzel den dritten Platz. David Winkler gewann im Sprint der Jugend U17 die Silbermedaille.

Tim Denner stellte Talent unter Beweis
Für zusätzliches Edelmetall sorgte Tim Denner vom HSV Hochfilzen. Nach Platz fünf im verkürzten Einzel der U19 steigerte er sich im Sprint auf Rang drei. Denner gehört dem Ski-Austria-Nachwuchskader an und hatte bereits im vergangenen Winter international aufgezeigt. Mit der österreichischen Staffel gewann er Silber bei der Jugend-Weltmeisterschaft, außerdem entschied er die Gesamtwertung des FESA Alpencups in seiner Altersklasse für sich.KA/sh

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