Spieler in neuem Outfit

Frisch eingekleidet geht die Tischtennis-Spielgemeinschaft Kitzbühel/Jochberg in die neue Spielsaison. Maria Pieper hat beide Mannschaften mit neuen Dressen ausgestattet. „Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsorin, ab sofort treten wir nicht nur sportlich, sondern auch optisch als Einheit auf“, freut sich Obmann Philipp Monitzer, der Tischtennis-Sektionsleiter des Turnvereins Kitzbühel 1869. In der Meisterschaft wird es in einigen Wochen ernst: Die erste Mannschaft startet in der Tiroler Landesliga B und die zweite Mannschaft tritt in der Gebietsliga Unterland an.



Trainings-Aufruf für Tischtennisspieler

Verstärkung ist willkommen: Wer bereits Tischtennis-Erfahrung mitbringt – ob ehemaliger Vereinsspieler, geübter Hobbyspieler oder aktiver Ligaspieler – kann gerne ins Training einsteigen. Ein eigenes Anfänger- oder Jugendtraining für komplette Neueinsteiger gibt es derzeit leider nicht. Trainiert wird immer montags um 19 Uhr in der Volksschule Kitzbühel. Trainingsstart ist am 14. September. Infos und Anmeldung bei Philipp Monitzer unter 0664/3583399.