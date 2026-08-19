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Kitzbüheler Anzeiger
trabrennverein kirchdorf

Der Trabrennverein Kirchdorf gratulierte der junden Europameisterin Stefanie Mayr (mitte) aus Maishofen und ihrer Familie.

Foto: TRV Kirchdorf

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
19. August 2026

Gratulation zu EM-Titel

Der Trabrennverein Kirchdorf lud seine Mitglieder und Unterstützer zu einem geselligen Abend nach Gasteig. Bei Kaiserwetter konnte das Vorstandsteam rund um Obmann Raimund Burger beim alten Volksschulgebäude mehr als 60 Gäste begrüßen.

Unter den Gästen befand sich auch die Familie des erfolgreichen Trabertrainers Gerhard Mayr aus Maishofen. Besondere Aufmerksamkeit galt an diesem Abend seiner 18-jährigen Tochter Stefanie Mayr. Die junge Trabrennsportlerin hatte sich den Europameistertitel gesichert und durfte sich über die Glückwünsche des Kirchdorfer Vereins freuen. Für den kulinarischen Rahmen des gelungenen Abends sorgten die Grillweltmeister des in Gasteig ansässigen Vereins Grill-ABC

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