Kitzbüheler Nachwuchs überzeugt bei Triathlon

Der Nachwuchs des Triathlonvereins Kitzbühel zeigte am vergangenen Wochenende bei zwei Bewerben starke Leistungen. Bei der nächsten Station des ÖTRV-Cups in Lauterach zeigten die jungen Athletinnen und Athleten ausgezeichnete Leistungen trotz den extremen Temperaturen. Besonders erfolgreich war Lilith Bachmair, die sich in der Klasse Schüler B den Sieg sichern konnte. In der Klasse Schülergruppe A belegte Lisa Hauser nach einer starken Leistung den 18. Rang. Nina Grüner und Laura Viertl mussten ihre Bewerbe nach Schwimm- beziehungsweise Radleistung vorzeitig beenden.



Am Sonntag ging es bei der vorletzten Station des ASVÖ-Triathlonzuges an den Achensee, wo ein anspruchsvoller Cross-Triathlon mit Schwimmen, Laufen und technisch fordernden Radpassagen auf die Nachwuchssportler wartete. Auch hier konnten die Kitzbüheler mit zahlreichen Spitzenplätzen aufzeigen.



Rosa Hirzinger erreichte in der Klasse Schüler D weiblich den fünften Platz und wurde damit Zweite der Tiroler Meisterschaft. Bei den Schülern D männlich sicherte sich Julian Polley ebenfalls Rang zwei und den Vizemeistertitel. Besonders erfolgreich war erneut Lilith Bachmair: Sie gewann die Klasse Schüler C weiblich und holte zugleich den Tiroler Meistertitel. Bei den Schülern C männlich wurde Julian Auer Vierter und ebenfalls Zweiter der Tiroler Meisterschaft. In der Klasse Schüler B weiblich durfte sich Valerie Reichert über den Sieg und den Tiroler Meistertitel freuen.



Auch die weiteren Kitzbüheler Nachwuchsathleten zeigten mit zahlreichen Platzierungen in den vorderen Rängen auf und unterstrichen damit die starke Nachwuchsarbeit des Vereins.