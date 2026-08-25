Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Kitzbüheler Nachwuchs überzeugt bei Triathlon
Kitzbüheler Anzeiger
Triathlon Kitzbühel

Die Tri-Kids überzeugten wieder mit ihren hervorragenden Leistungen.

Foto: Triathlonverein Kitzbühel

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
25. August 2026

Kitzbüheler Nachwuchs überzeugt bei Triathlon

Der Nachwuchs des Triathlonvereins Kitzbühel zeigte am vergangenen Wochenende bei zwei Bewerben starke Leistungen. Bei der nächsten Station des ÖTRV-Cups in Lauterach zeigten die jungen Athletinnen und Athleten ausgezeichnete Leistungen trotz den extremen Temperaturen. Besonders erfolgreich war Lilith Bachmair, die sich in der Klasse Schüler B den Sieg sichern konnte. In der Klasse Schülergruppe A belegte Lisa Hauser nach einer starken Leistung den 18. Rang. Nina Grüner und Laura Viertl mussten ihre Bewerbe nach Schwimm- beziehungsweise Radleistung vorzeitig beenden.

Am Sonntag ging es bei der vorletzten Station des ASVÖ-Triathlonzuges an den Achensee, wo ein anspruchsvoller Cross-Triathlon mit Schwimmen, Laufen und technisch fordernden Radpassagen auf die Nachwuchssportler wartete. Auch hier konnten die Kitzbüheler mit zahlreichen Spitzenplätzen aufzeigen.

Rosa Hirzinger erreichte in der Klasse Schüler D weiblich den fünften Platz und wurde damit Zweite der Tiroler Meisterschaft. Bei den Schülern D männlich sicherte sich Julian Polley ebenfalls Rang zwei und den Vizemeistertitel. Besonders erfolgreich war erneut Lilith Bachmair: Sie gewann die Klasse Schüler C weiblich und holte zugleich den Tiroler Meistertitel. Bei den Schülern C männlich wurde Julian Auer Vierter und ebenfalls Zweiter der Tiroler Meisterschaft. In der Klasse Schüler B weiblich durfte sich Valerie Reichert über den Sieg und den Tiroler Meistertitel freuen.

Auch die weiteren Kitzbüheler Nachwuchsathleten zeigten mit zahlreichen Platzierungen in den vorderen Rängen auf und unterstrichen damit die starke Nachwuchsarbeit des Vereins.

Weitere Artikel:

Lara Wagner_privat

Bezirk

25.08.2026

Staatsmeistertitel für Wagner und Mühlbacher

Die Biathlon-Asse aus dem Bezirk räumen bei den Österreichischen Meisterschaften auf Skirollern ab. Matti Pinter holte zudem Gold in der Nachwuchswertung.

Gondel für Manuel Feller in Fieberbrunn

Fieberbrunn

25.08.2026

Fieberbrunn setzt Feller ein Denkmal

Eine Gondel im Manuel-Feller-Look und Sportpässe für seine Kinder: Fieberbrunn überraschte seinen Ski-Star mit einem besonderen Dankeschön. Bei der Bummelnacht wurden seine Erfolge und die enge Verbindung zu seiner Heimat gefeiert.

Langau_Hockey

Kitzbühel

24.08.2026

Spannung in der Langau

Der EC Langau feierte am 22. August mit dem 1. Inline Hockey Cup eine erfolgreiche Premiere. Die Eisfüchse Saalfelden setzten sich im Finale mit 2:1 gegen den EC Gemeinde Kitzbühel durch und holten den Turniersieg.

Tim_Wafler

Kitzbühel

24.08.2026

Wafler feiert starkes Comeback

Nach einem schweren Sturz bei der Tour of Austria feierte Tim Wafler ein beeindruckendes Comeback. Der 24-Jährige holte den österreichischen Staatsmeistertitel im Scratch und gewann beim UCI-Grand-Prix in Prešov das Punkterennen.

Fußball St. Johann vs Reichenau Regionalliga West
ABO PUR

St. Johann

24.08.2026

Dreimal geführt, nur ein Punkt

Der SK St. Johann und die SVG Reichenau trennten sich im Koasastadion mit 3:3. Die Hausherren gingen gleich dreimal in Führung, mussten sich nach drei Gegentoren aber mit einem Punkt zufriedengeben.

Fußball Regionalliga West Kitzbühel vs Lauterach
ABO PUR

Kitzbühel

24.08.2026

Vier Tore, Jubiläum und ein gelungenes Comeback

Der FC Kitzbühel beweist nach einem frühen Rückstand Moral und dreht das Heimspiel gegen Lauterach zum 4:2. Raul Baur krönt sein 100. Regionalliga-Spiel mit einem Treffer, Axel Krimbacher feiert nach seiner Verletzungspause ein gelungenes Comeback.

Fußball Kirchberg vs Schlitters

Sport

24.08.2026

Kirchberg muss weiter kämpfen

Der SC Kirchberg wartet auch nach der dritten Runde auf die ersten Punkte. Gegen den SV Schlitters-Bruck-Strass mussten sich die nach zwei Aufstiegen in Folge neu formierten Kirchberger trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause mit 0:1 geschlagen geben.

Kerschdorfer_cup

Kitzbühel

20.08.2026

Bezirk feiert zwei Achtelfinalisten

Ein spannender Cupabend mit Höhen und Tiefen: Zwei Teams aus dem Bezirk dürfen weiter auf den großen Cup-Erfolg hoffen.

E-Paper
Aktuelles