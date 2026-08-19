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Kitzbüheler Anzeiger
KSC Tennisturnier_alpinguin

Die siegreiche Paarung nach 120 gespielten Partien beim K.S.C.-Tennisturnier: Anne Götzendorfer und Günther Hechenberger.

Foto: alpinguin

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
19. August 2026

120 Partien beim Jubiläumsturnier

Rekordverdächtige Zahlen beim Jubiläum: 32 Teilnehmer bestritten beim 20. Tennisturnier des Kitzbüheler Ski Clubs auf den Plätzen des KTC binnen sechs Stunden nicht weniger als 120 Partien.

Bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierte jede der 16 Doppelpaarungen 15 Begegnungen im Champions Tie Break. Die Teams waren von Carmen Huber und Alexander Katholnig nach Spielstärke zusammengestellt worden. Besonders ausgeglichen: Keiner Paarung gelang es, alle 15 Spiele zu gewinnen.

Den Turniersieg holten Anne Götzendorfer und Günther Hechenberger mit zwölf Siegen vor Fabian Nitsche/Helmuth Obermoser und Simon Fröschl/Juliane Goger. Der Fair-Play-Preis ging an Florian Wunderer, der gemeinsam mit Nicole Janka Platz elf belegte.

Nach sechs Stunden Tennis klang das Jubiläumsturnier bei einem Grillbuffet im Sport Cafe aus. Organisator Alexander Katholnig bedankte sich besonders bei Carmen Huber, die für die Organisation des Turniers verantwortlich zeichnete. Die 21. Auflage im August 2027 ist bereits fest eingeplant.

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