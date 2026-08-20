Zwei Siege, zwei Abschiede

In der 3. Runde des Kerschdorfer-Tirol-Cups griffen nun auch die beiden Westligisten FC Kitzbühel und SK St. Johann ins Cupgeschehen ein. Für die Mannschaften aus dem Bezirk verlief der Cupabend dabei unterschiedlich.



Die bisherige Cup-Sensation FC Oberndorf lieferte sich mit dem SV Westendorf ein spannendes Bezirksduell. Am Ende behielten die Westendorfer knapp mit 3:2 die Oberhand und sicherten sich damit den Einzug ins Achtelfinale. Für Oberndorf ist die Cupreise zwar beendet, die Mannschaft kann dennoch auf eine starke heurige Cupsaison zurückblicken.



Für den SK St. Johann war der Cupauftritt hingegen bereits nach dem ersten Spiel wieder vorbei. Auswärts in Kundl musste sich die Mannschaft knapp mit 0:1 geschlagen geben und schied aus dem Bewerb aus.



Erfolgreicher verlief der Abend für den FC Powerspine Kitzbühel. In Brixlegg trotzten die Gamsstädter dem starken Regen und setzten sich mit 4:2 durch.



Somit stehen mit dem FC Powerspine Kitzbühel und dem SV Westendorf zwei Mannschaften aus dem Bezirk im Achtelfinale des Kerschdorfer-Tirol-Cups.