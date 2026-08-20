Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Zwei Siege, zwei Abschiede
Kitzbüheler Anzeiger
Kerschdorfer_cup
Foto: Alex Schwaninger

Kitzbühel

20. August 2026

Zwei Siege, zwei Abschiede

In der 3. Runde des Kerschdorfer-Tirol-Cups griffen nun auch die beiden Westligisten FC Kitzbühel und SK St. Johann ins Cupgeschehen ein. Für die Mannschaften aus dem Bezirk verlief der Cupabend dabei unterschiedlich.

Die bisherige Cup-Sensation FC Oberndorf lieferte sich mit dem SV Westendorf ein spannendes Bezirksduell. Am Ende behielten die Westendorfer knapp mit 3:2 die Oberhand und sicherten sich damit den Einzug ins Achtelfinale. Für Oberndorf ist die Cupreise zwar beendet, die Mannschaft kann dennoch auf eine starke heurige Cupsaison zurückblicken.

Für den SK St. Johann war der Cupauftritt hingegen bereits nach dem ersten Spiel wieder vorbei. Auswärts in Kundl musste sich die Mannschaft knapp mit 0:1 geschlagen geben und schied aus dem Bewerb aus.

Erfolgreicher verlief der Abend für den FC Powerspine Kitzbühel. In Brixlegg trotzten die Gamsstädter dem starken Regen und setzten sich mit 4:2 durch.

Somit stehen mit dem FC Powerspine Kitzbühel und dem SV Westendorf zwei Mannschaften aus dem Bezirk im Achtelfinale des Kerschdorfer-Tirol-Cups.

Weitere Artikel:

Lisa_Hauser_KA_Gewinnspiel

Sport

19.08.2026

Gewinner treffen Lisa Hauser

Heidi Kaufmann-Hupf und Christoph Volk gewannen ein exklusives Frühstück mit Lisa Hauser bei Biologon. Neben Bio-Genuss gab die ehemalige Biathletin spannende Einblicke in ihre Karriere und Zukunftspläne.

KSC Tennisturnier_alpinguin

Kitzbühel

19.08.2026

KSC-Turnier mit Rekordzahlen

Beim 20. Tennisturnier des Kitzbüheler Ski Clubs sorgten 32 Teilnehmer für rekordverdächtige Zahlen. In sechs Stunden wurden auf den Plätzen des KTC insgesamt 120 Partien ausgetragen.

tischtennis_ SPG Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Tischtennis startet neu eingekleidet

Die Tischtennis-Spielgemeinschaft Kitzbühel/Jochberg startet mit neuen Dressen in die kommende Saison. Gleichzeitig sucht die Mannschaft erfahrene Tischtennisspieler für das Training, das ab 14. September montags in der Volksschule Kitzbühel stattfindet.

eishockey mannheim graz99ers

Kitzbühel

19.08.2026

Graz99ers trainieren in Kitzbühel

Die Graz99ers nutzen Kitzbühel erneut als Trainingslager für die Vorbereitung auf die neue Saison. Der amtierende österreichische Meister absolvierte im Sportpark unter anderem zwei Testspiele gegen die Adler Mannheim und feierte im zweiten Duell einen Sieg.

trabrennverein kirchdorf

Kirchdorf

19.08.2026

Kirchdorfer Traber feiern

Der Trabrennverein Kirchdorf lud Mitglieder und Unterstützer zu einem geselligen Abend nach Gasteig. Im Mittelpunkt stand Europameisterin Stefanie Mayr, die für ihren Erfolg im Trabrennsport vom Verein geehrt und beglückwünscht wurde.

PPC1500 Schützen EM 2026

Hopfgarten

19.08.2026

15 Medaillen für Tirol

Bei der PPC1500-Europameisterschaft im tschechischen Borek holten die Tiroler Schützen insgesamt 15 Medaillen. Für die Schützengilde Hopfgarten krönte Bernhard Paul seine starke Leistung mit dem Europameistertitel in der Overall-Wertung Revolver1500.

HKR Mountainbikerennen 2026

Kitzbühel

19.08.2026

Lohfeyer siegt am Hahnenkamm

Beim 37. Internationalen Mountainbike-Rennen am Hahnenkamm setzte sich Matthias Lohfeyer mit einer Zeit von 39:13 Minuten durch. Knapp 70 Teilnehmer bewältigten die 9 Kilometer und 940 Höhenmeter bis zur Bergstation Walde.

Fußball Regionalliga Kitzbühel vs Röthis
ABO PUR

Kitzbühel

17.08.2026

Kitzbühel schlägt Röthis mit 4:0

Der FC Kitzbühel feierte in der dritten Runde einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Röthis. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehte die Mannschaft von Michael Baur nach der Pause auf und erzielte drei weitere Treffer.

E-Paper
Aktuelles