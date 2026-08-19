Meisterliche Vorbereitung in Kitzbühel

Die Graz99ers nutzen Kitzbühel auch heuer wieder als Standort für ihr Trainingslager. Der amtierende österreichische Meister bereitet sich im Sportpark intensiv auf die neue Saison vor. Neben den Trainingseinheiten stehen für die Steirer hochkarätige Testspiele auf dem Programm. Gleich zweimal trafen die Graz99ers in Kitzbühel auf die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga. Nach einer 1:4-Niederlage im ersten Duell gelang am Sonntag die Revanche.



„Unser Programm ist sehr dicht und vollgepackt, mit sehr guten Gegnern“, erklärt Graz-Sportdirektor Philipp Pinter. Das Trainingslager spiele dabei eine wichtige Rolle. Bereits im Vorjahr habe man in Kitzbühel „perfekte Bedingungen“ vorgefunden.



Auch für die Adler Kitzbühel hat der Aufenthalt des österreichischen Meisters besondere Bedeutung. „Es ist speziell für unsere vielen jungen Spieler motivierend, den Stars der 99ers beim Training genau zuzuschauen“, betont der sportliche Leiter Wilfrid Wetzl. Das Camp und die Testspiele seien zudem Ausdruck der neuen Kooperation zwischen den beiden Vereinen.



Für einen steirischen Moment abseits des Eises sorgte Hoteldirektor Jürgen Kleinhappl. Er lud die Mannschaft während ihres Aufenthalts im Neuwirt zu einem Aperitif ein. Dabei blieb Zeit für Gespräche, einen geselligen Austausch und ein Wiedersehen unter Steirern fernab der Heimat.