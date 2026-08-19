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Kitzbüheler Anzeiger
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Christian Pauli (Kitzbüheler Anzeiger), Lisa Hauser, die beiden Gewinner Christoph Volk und Heidi Kaufmann-Hupf, Anita Lutzmann (Kitzbüheler Anzeiger) sowie die Biologon-GF Martina und Christian Pletzenauer und Elena Moser (Marketing Biologon).

Foto: Biologon

Sport

von Christian Pauli
19. August 2026

Genussvoller Vormittag

Ein rundum gelungener Vormittag für unsere treuen Leser: Bei unserem aktuellen Abo-Gewinnspiel des Kitzbüheler Anzeigers sicherten sich Gewinnerin Heidi Kaufmann-Hupf und ihr Partner Christoph Volk einen der begehrten Hauptpreise — ein exklusives Frühstück mit Ex-Biathletin Lisa Hauser. Die Freude über den Gewinn war riesengroß.

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern Christian und Anita erlebte das Gewinner-Paar ein sehr unterhaltsames Miteinander. Lisa Hauser gab spannende Einblicke in das Leben als Profisportlerin und erzählte hautnah, was es bedeutet, über so viele Jahre hinweg Spitzensport auf höchstem Niveau auszuüben.

Zudem sprach sie über ihre Pläne für die Zeit nach dem Leistungssport und verriet ihr ganz persönliches Weltcup-Highlight: Neben ihrem Heimatort Hochfilzen gehört das französische Le Grand Bornand zu ihren absoluten Lieblingsweltcuporten.

Kulinarisch blieben keine Wünsche offen
Auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen: Für ein schmackhaftes Bio-Frühstück vom Feinsten und das hauseigene BioLifestyle-Müsli in allen erdenklichen Varianten war bestens gesorgt.

Für den frischen Kaffee zeichneten Marketingexpertin Elena Moser und Juniorchefin Anna Pletzenauer verantwortlich. Später nahmen sich auch die Geschäftsführer Martina und Christian Pletzenauer reichlich Zeit für die Runde und kümmerten sich persönlich um das traditionelle „Verdauungsschnapserl“ danach.

Zum krönenden Abschluss gab es noch interessante Einblicke hinter die Kulissen der Biologon-Produktion. Ein rundum gelungener Vormittag, den unsere Gewinner bei Biologon (BioLifestyle) sichtlich genießen konnten.

Der Kitzbüheler Anzeiger bedankt sich ganz herzlich bei Biologon und dem gesamten Team für die großartige Unterstützung unserer Abo-Aktion.

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