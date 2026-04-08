Laden statt Tanken: Bereit für den Einstieg in die E-Mobilität?

Thomas Geisler, Experte für E-Mobilität bei der Energieagentur Tirol, einer unabhängigen Beratungsstelle des Landes Tirol, beantwortet im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger die gängigen Fragen zum Thema E-Mobilität.



Abgesehen von den ökologischen Aspekten: Warum soll ich mich für ein E-Auto entscheiden?



Keine andere Antriebstechnologie ist derzeit in der Lage, die eingesetzte Energiemenge so effizient auf die Straße zu bringen, also in Bewegung umzuwandeln, wie der batterieelektrische Antrieb. Das E-Auto ist effizienter als der Verbrenner, es ist außerdem unabhängig von fossilen Treibstoffen und deren Preisen. Bereits heute hat das E-Auto einen ökologischen Vorteil. Er ergibt sich nämlich über den laufenden Betrieb, da keine Emissionen anfallen bzw. die Emissionen des Strommixes deutlich niedriger sind als bei Benzin oder Diesel. Über den gesamten Lebenszyklus, der etwa bei 15 Jahren liegt, kann eine CO2-Einsparung von ca. 50 Prozent erreicht werden.



Was sind die Vorteile eines E-Autos gegenüber eines Verbrenners?



Höherer Fahrkomfort- und Fahrspaß und eine bessere Stabilität aufgrund eines tieferen Schwerpunkts. Rekuperation, sprich Energierückgewinnung, durch Bremsvorgänge und Höhenunterschied, sprich Abwärtsfahren. E-Autos sind geräuscharm. Bis 20 km/h gibt es ein künstliches Warnsignal, darüber hinaus ist es nicht mehr notwendig, da die Abrollgeräusche lauter bzw. ausreichend sind. Darüber hinaus fallen geringere Kosten im laufenden Betrieb an und der Weg zur Tankstelle bleibt dem Lenker erspart, weil das Auto zmeist zu Hause, oder bei der Arbeit aufgeladen wird bzw. der Vorgang in den Alltag integriert wird, zum Beispiel beim Einkaufen.

Auf den Autobahnen sind Elektroautos außerdem IGL-befreit.



Was muss ich beim Laden eines Elektro-Autos beachten?



Stehzeiten sind potenzielle Ladezeiten. Deshalb finden Ladevorgänge zu über 90 Prozent zu Hause oder bei der Arbeit statt. Dafür kann entweder eine Wallbox installiert oder mit einer mobilen Ladeeinheit und entsprechendem Adapter die Starkstromsteckdose genutzt werden. Je länger die Standzeit, je geringer kann die Ladeleistung in Kilowatt (kW) ausfallen. Mehr als 11 kW sind im privaten Umfeld nicht notwendig. Die Abklärung, ob die gewünschte Ladeleistung nutzbar ist sowie die verpflichtende Meldung (ab 3,7 kW) erfolgt über den Netzbetreiber. Die öffentliche Ladeinfrastruktur stellt vor allem das schnelle Nachladen des Akkus sicher, weshalb die Ladeleistungen bis zu 150 kW und darüber hinaus reichen. Für den Lade- und Bezahlvorgang werden Apps oder Ladekarten verwendet. Ein Vertragsabschluss mit einem Anbieter ist kein Muss, da das so genannte Ad-hoc Laden

bei jeder öffentlichen Ladestation gewährleistet sein muss.

