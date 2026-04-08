Jugend unter 14 bald dauerhaft offline?

Immer früher besitzen Kinder ein eigenes Smartphone, immer länger verbringen sie Zeit auf sozialen Netzwerken. Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, twitch – die Nutzung sozialer Medien ist für viele Jugendliche zur Selbstverständlichkeit geworden und gehört längst zum Alltag. Fast alle Jugendlichen besitzen ein eigenes Smartphone und kaum einer dieser Jugendlichen kann sich vorstellen, auf sein Gerät zu verzichten. Tatsächlich haben Smartphones viele ...