Die Zukunft rollt größer

Es beginnt mit einem leisen Surren. Kein Motorengeräusch wie beim Auto, kein Dröhnen wie beim Motorrad. Nur ein kaum hörbares Summen, wenn der E-Motor einsetzt – und ein Gefühl von Leichtigkeit, das süchtig macht. 2026 ist das Fahrrad endgültig im Zentrum der Mobilitätswende angekommen. Es ist Sportgerät, Alltagshelfer, Lifestyle-Produkt und technologischer Vorreiter zugleich. Was sind die großen Linien, die das Fahrradjahr 2026 prägen?



Trend 1: Das E-Bike ist erwachsen geworden

Noch vor wenigen Jahren wurde das E-Bike belächelt – als Seniorenlösung oder als Notbehelf für Steigungen. 2026 ist davon nichts mehr zu spüren. Das E-Bike ist zum Standard geworden. In vielen europäischen Ländern liegt sein Marktanteil bei den Neurädern deutlich über 50 Prozent – Tendenz steigend.



Mehr Leistung, weniger Gewicht: Die neue Generation der Antriebe arbeitet leiser, effizienter und kraftvoller. Drehmomente jenseits der 85 Newtonmeter sind keine Seltenheit mehr, gleichzeitig schrumpfen Motoren und Akkus in ihrer Baugröße. Die Integration in den Rahmen ist so harmonisch, dass viele Modelle auf den ersten Blick kaum noch als E-Bikes erkennbar sind.



Reichweiten von 100 Kilometern und mehr sind im Trekkingbereich realistisch – unterstützt durch intelligente Energiesteuerung. Das System analysiert Gelände, Fahrweise und Restkapazität und passt die Unterstützung entsprechend an.