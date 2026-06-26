KTC Herren 45 holen Vize-Staatsmeistertitel

Bemerkenswert ist dabei, wie der Erfolg zustande kam. Während andere Vereine für ihre Spitzenspieler hohe Summen investieren, setzt der KTC auf Zusammenhalt, Eigenleistung und regionale Verbundenheit. Die Mannschaft trainiert regelmäßig gemeinsam, absolviert Trainingslager und lebt von einem außergewöhnlichen Teamgeist.



„Wir sind vielleicht nicht die spielstärkste Mannschaft Österreichs, aber sicher eine der fittesten“, sagt Breuer. Gerade im Seniorentennis werde Fitness oft unterschätzt. Auf Bundesliga-Niveau entscheide nicht nur die Technik, sondern vor allem die körperliche Verfassung über Sieg oder Niederlage.



Kitzbühel hat beste Voraussetzungen

Der Vize-Staatsmeistertitel ist für Breuer aber auch ein Beweis dafür, welches Potenzial im Tennissport der Region steckt. Kitzbühel verfüge mit seinen Anlagen, den Hallenplätzen und den Trainern über hervorragende Voraussetzungen. „Die Infrastruktur ist in Kitzbühel einzigartig“, sagt er. Gleichzeitig sieht er im Nachwuchsbereich noch Entwicklungsmöglichkeiten. Sein Wunsch wäre eine stärkere Zusammenarbeit über Vereinsgrenzen hinweg, um die besten Talente der Region gemeinsam zu fördern und ihnen starke Trainingspartner zu bieten.



Kritisch sieht Breuer die Entwicklung im österreichischen Nachwuchstennis. Oft würden Kinder bereits in jungen Jahren zu sehr auf Ergebnisse und Ranglisten reduziert. Viel wichtiger seien langfristige Entwicklung, Freude am Sport und qualitativ hochwertige Ausbildung. Als Vorbild nennt er unter anderem die Niederlande, wo Trainer regelmäßig geschult werden und klare Ausbildungsstrukturen bestehen.



Trotz aller Herausforderungen blickt Breuer optimistisch in die Zukunft. Das Interesse am Tennissport sei nach wie vor groß. Nicht zuletzt die Erfolge von Spielern wie Dominic Thiem oder dem Deutschen Alexander Zverev und die Generali Open hätten viele Kinder und Jugendliche wieder für den Sport begeistert. Mit rund 500 Mitglieder – davon 200 Kinder – sieht er den KTC dafür gut aufgestellt.