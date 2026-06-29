KSC-Nachwuchs überzeugt beim TSV-Landescup

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand kürzlich der TSV-Landescup in Kitzbühel statt. Aufgrund der vorhergesagten Temperaturen wurde auf die Nordische Kombination verzichtet und „nur“ der Spezialsprunglauf durchgeführt.



Michael Krimbacher, beim KSC als „The Voice“ bekannt, führte wie gewohnt souverän durch den Bewerb.



Die KSC-Springer konnten in den drei Schülerklassen mit einem Sieger, Tobias Jeßner Schüler III, und drei weiteren Podestplätzen aufwarten. In der Schülerklasse I musste sich der amtierende österreichische Schülermeister Matthias Embacher seinem Konkurrenten Josef Hörbiger vom WSV Wörgl geschlagen geben, der sich mit zwei Sprüngen über die Hill-Size den Sieg in dieser Klasse sicherte.



Benjamin Achrainer Schülerklasse II erwischte keinen perfekten Tag, dennoch gelang ihm mit dem zweiten Rang der Sprung aufs Podest.



In der Schülerklasse III lieferten sich Tobias Jeßner und Loris Koidl (beide KSC) ein spannendes Duell, bei dem am Ende Tobias mit einem Meter Vorsprung den Sieg für sich behaupten konnte. Alexander Steinbacher vom WSV Wörgl wurde in diese Klasse Dritter.



Referent Seppi Jenewein, Trainer Stefan Hager und Sebastian Horngacher zeigten sich am Ende mit den Leistungen der KSC-Springer und dem gelungenen Verlauf des Bewerbs sehr zufrieden.



Mit ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober erhielten die Springer am Schattberg hochrangigen Besuch. Gemeinsam mit KSC-Präsident Michael Huber und TSV-Vizepräsident Martin Kröll nahm sie die Siegerehrung der jungen Sportler vor.