Kraus komplettiert ÖTV-Trio im Achtelfinale

Auftakt machte am heutigen zweiten Spieltag die Nummer zwei des Turniers Sinja Kraus. Die Wienerin startete stark in die Partie und führte im ersten Satz bereits mit 5:2, ehe Hennemann noch einmal zurückkam. Beim Stand von 6:5 aus Sicht der Österreicherin musste die Partie wegen Regens unterbrochen werden. Nach einer zweistündigen Pause konnte Kraus zunächst nicht zum Satzgewinn ausservieren, entschied das anschließende Tiebreak aber souverän mit 7:3 für sich. Im zweiten Durchgang geriet sie früh mit einem Break in Rückstand, schaffte jedoch sofort das Rebreak. Auch in der Folge wechselten die Aufschlagverluste, ehe Kraus die Nerven behielt, Hennemann erneut den Aufschlag abnahm und zum Sieg ausservierte.



„Ich habe gut angefangen, dann aber eine Phase gehabt, in der ich etwas geschwächelt habe. Dass ich nach der Regenpause wieder voll fokussiert ins Match gestartet bin und meinen vergebenen Chancen nicht nachgetrauert habe, darauf kann ich stolz sein“, sagte Kraus.



Im Achtelfinale wartet nun die 18-jährige Deutsche Eva Bennemann, die sich zum Auftakt in zwei Sätzen gegen Anastasia Tikhonova durchgesetzt hatte.



Die Salzburgerin Arabella Koller zeigte gegen die favorisierte Mona Barthel eine kämpferische Leistung, musste sich der Deutschen aber letztlich in drei Sätzen geschlagen geben. „Im ersten Satz war ich von ihrem Tempo komplett überfordert“, sagte Koller. Im zweiten Durchgang fand sie jedoch deutlich besser in die Partie, hielt dagegen und wehrte im Tiebreak sogar einen Matchball ab. Am Ende setzte sich die routinierte Deutsche dennoch durch. „Ich hatte heute zwischendurch Probleme, meinen Rhythmus zu finden. Aber es gibt solche Tage im Tennis“, erklärte Barthel.



Leonie Rabl hatte gegen die Niederländerin Arantxa Rus klar in zwei Sätzen das Nachsehen.



Grabher/Kraus ziehen in Kitzbühel ins Doppel-Halbfinale ein

Eine rot-weiß-rote Erfolgsnachricht gab es am Dienstagabend vom Doppel-Bewerb: Julia Grabher und Sinja Kraus zogen im Doppel-Bewerb ins Halbfinale ein. Gegen das tschechisch-indische Duo Michaela Bayerlova/Prarthana Thombare setzen sich die Österreicherinnen mit 1:6, 7:5 und 10:4 durch. Satz eins ging noch klar verloren. Im zweiten Satz finden Grabher/Kraus aber besser in die Partie. Vor allem im Champions-Tiebreak behalten Grabher/Kraus die Oberhand. Ihre Semi-Finalgegnerinnen werden morgen ermittelt. Ekaterina Perelygina hatte mit ihrer deutschen Partnerin Anna-Lena Friedsam gegen Bassols Ribera und die Griechin Despina Papamichail das Nachsehen.



Bei freiem Eintritt kommt es morgen um 11 Uhr zum österreichischen Achtelfinal-Schlager von Julia Grabher gegen Ekaterina Perelygina.



