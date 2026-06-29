Kraftorte in den Kitzbüheler Alpen entdecken

Bewusste Entschleunigung, das Leben im Moment, die Pause vom Alltag. Das alles ist möglich bei einem Spaziergang durch den Wald, einer Auszeit am Berg, bei Yoga in freier Natur oder im Sprühnebel eines Wasserfalls. Und dann gibt es noch Orte, denen Menschen eine ganz besondere Ausstrahlung zuschreiben. Kraftorte werden diese Plätze genannt, weil hier die Gedanken langsamer werden, Belastendes in den Hintergrund tritt und die körpereigenen Kräfte neu zum Leben erwachen. Es sind Naturschauplätze, religiöse Stätten oder besondere Landschaften, die zu Energie, Inspiration oder innerer Ausgeglichenheit verhelfen. Ihnen wird eine positive Wirkung auf Körper, Geist oder Seele zugeschrieben.



Kraftorte laden dazu ein, innezuhalten und die Umgebung bewusst wahrzunehmen. In den Kitzbüheler Alpen reichen dieses speziellen Plätze von eiszeitlichen Moorlandschaften über tosende Wasserfälle und stille Bergseen bis zu markanten Gipfeln. Der im November 2023 verstorbene Kitzbüheler Geomant und Geokulturberater Harald Kunstowny hatte sich intensiv der Erforschung von magischen Orten und Kraftplätzen in seiner Heimat gewidmet. Allein im Bezirk Kitzbühel stellte er im Zuge seiner Nachforschungen 40 Kraftplätze fest.



Was einen Kraftort ausmacht, lässt sich naturwissenschaftlich nicht messen, erklärt hingegen der Kitzbüheler Geologe Andreas Pflügler auf Anfrage. Energetische Linien oder Strahlungen aus dem Untergrund würden in der Wissenschaft nicht existieren. Die wohltuende Wirkung von Kraftorten sei viel mehr über Sinneswahrnehmungen zu erklären, über das jeweils persönliche Gefühl, wie Pflügler erklärt. „Manche spüren es beim ersten Blick über ein weites Tal, andere beim Rauschen eines Gebirgsbaches. Vielleicht liegt das Geheimnis der Kraftorte aber gerade darin, dass jeder Mensch sie anders erlebt.“



„Gesteinsinsel Gaisberg lockt mit Kraftstein und Wallfahrtsort“

Magisch für viele Menschen ist jedenfalls das Kröndlhorn. Als steiniger Gipfel an der Grenzlinie zwischen Tirol und dem Pinzgau ragt es mit seinen 2.444 Metern aus den sanften Grasbergen der Kitzbüheler Alpen markant heraus. Anstelle des Gipfelkreuzes wurde hier schon 1903 eine winzige Kapelle errichtet. Das winzige und sagenumwobene Gotteshaus steht an einem perfekten Platz: Tiefe Stille, unendliche Ruhe und hunderte Kilometer Fernsicht mit Ausblick auf zig Dreitausender machen es zu einem wahren Kraftplatz. Das Kröndlhorn ist vom Windautal, von der Kelchsau und von Wald im Pinzgau erreichbar. Eine lange, aber lohnende Tour in der Stille einer unberührten Bergwelt.