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  3. Kohlenmonoxidvergiftung in Westendorf: Urlaubsgast bewusstlos aufgefunden
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr
Ein deutscher Urlaubsgast wurde in einem Ferienhaus in Westendorf bewusstlos aufgefunden.
Foto: Kitzbüheler Anzeiger

Westendorf

von Kitzbüheler Anzeiger
14. März 2026

Kohlenmonoxidvergiftung in Westendorf: Urlaubsgast bewusstlos aufgefunden

Ein 30-jähriger Urlaubsgast ist am Freitagabend (13. März 2026) in einem Ferienhaus in Westendorf bewusstlos aufgefunden worden. Wie sich später herausstellte, erlitt der Mann eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Gegen 22:45 Uhr wurde ein Einsatz wegen eines vermuteten Gasaustritts gemeldet. Der Vater des Mannes entdeckte den 30-Jährigen bewusstlos im Gebäude und brachte ihn sofort ins Freie.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr führte anschließend Messungen im Ferienhaus durch. Dabei konnten keine erhöhten Kohlenmonoxidwerte festgestellt werden. Allerdings wurden geringe Mengen an Kohlendioxid gemessen.

Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung und brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort stellten Ärzte erhöhte CO-Werte im Blut fest, die auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hindeuten.

Der 30-Jährige konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

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