Kleine Lichtblicke beim Bau

Die Tiroler Bauwirtschaft sendet zum Frühjahr erstmals seit längerer Zeit wieder positivere Signale. Das belegen die Ergebnisse der „Tiroler Bauvorschau 2026“. „Die Situation ist immer noch nicht gut – aber es wird besser“, ist der Landesinnungsmeister des Tiroler Baugewerbes, Patrick Weber, überzeugt. Der Tiroler Baubranchen-Index liegt im Frühjahr 2026 bei 2,8 .



Der Index erfasst die Stimmungslage nach dem Schulnotensystem. Die Grundlage der Berechnungen bilden die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage, die Veränderungen des bauwirksamen Produktionswertes in den vergangenen zwölf Monaten sowie die zukünftige Entwicklung des bauwirksamen Produktionswertes des eigenen Unternehmens.Jedes zweite Unternehmen der Tiroler Bauwirtschaft bewertet die aktuelle Geschäftslage positiv (53 Prozent), nur 13 Prozent sind negativ gestimmt. Für 2026 erwarten 26 Prozent eine Umsatzsteigerung, mehr als die Hälfte (55 Prozent) geht von einer gleichbleibenden Entwicklung aus.



Tiefbau zieht die Entwicklung nach oben

Die Entwicklung verläuft allerdings erneut zweigleisig: Während der Hochbau mit einem Minus von 2,0 Prozent (848 Millionen Euro) weiter unter Druck bleibt, legt der Tiefbau deutlich zu – ein Plus von 7,9 Prozent auf 1.090 Millionen Euro. Als stärkstes Wachstumssegment sticht der „Sonstige Tiefbau“ hervor, der um 35,9 Prozent zulegt.