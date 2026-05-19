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Kitzbüheler Anzeiger
Klassentreffen _ Jahrgang_1947

Ferdl Weiss, Kurt Pikl, Herbert Heiß, Hans Krimbacher, die beiden ehemaligen Lehrer Oswald Priglinger und Hans Aigner, Franz Langer, Gidi Knoll, Helmut Gruber, Dr. Michael Seng, Robert Klampfer, Alfred Eppensteiner, Herbert Etz (v. l.). Nicht im Bild: Sebastian Huber.

Foto: Alexandra Fusser

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
19. Mai 2026

Klassentreffen nach 65 Jahren: "Du entschuldige, i kenn di"

Der Jahrgang 1947 ist in der Gamsstadt legendär – befinden jene, die ihm angehören. Schneidermeister Helmut Gruber, landauf und landab als umtriebiger Missenmacher bekannt, beruft in unregelmäßigen Abständen immer wieder ein Klassentreffen ein. „Immerhin waren wir acht Jahre unseres Lebens zusammengespannt. Vier Jahre in der Volksschule und vier Jahre in der Hauptschule. Auf das Gymnasium sind nur wenige gewechselt“, erzählt der zum „Cheforganisator“ ernannte.

Wie das Leben so spielt: Nach dem sogenannten „Ausschulen“ trennten sich die Wege der ehemals 41 Absolventen. Sie verfolgten ihre beruflichen Ziele, gründeten Familien und gingen zum Teil sogar ins Ausland. Zum Klassentreffen finden sie sich trotzdem immer wieder ein. Nicht immer können alle daran teilnehmen. „Da kommt es schon vor, dass der eine den anderen verwundert fragt: Du entschuldige, sind wir wirklich miteinander in die Schule gegegangen?“, schmunzelt Helmut Gruber.

Zwei, die sich das heurige Klassentreffen so sehr gewünscht hatten, glänzten allerdings durch Abwesenheit. Hansi Kerscher war in Italien, sein Zwillingsbruder Martin urlaubte in Thailand. „Schade um die vielen verpassten Schmähs der beiden“, befanden indes deren ehemaligen Klassenkollegen im Hotel Rasmushof.

Schulausflug_Jahrgang_1947

Schulausflug 1955, dem Jahr des Staatsvertrags. Die Knirpse des Jahrgangs 1947 waren gerade einmal acht Jahre alt. Das Foto stammt aus dem Privatarchiv von Helmut Gruber, der diesem Jahrgang angehört.

Foto: Archiv Helmut Gruber

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