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Kitzbüheler Anzeiger
LA Alexander Gamper_gamper

Der Kitzbüheler Alexander Gamper geht als FP-Spitzenkandidat für den Bezirk Kitzbühel in die Wahl.

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
01. September 2026

Kitzbüheler ist FP-Spitzenkandidat

Die Bezirksparteileitung der FPÖ im Bezirk Kitzbühel hat LA Alexander Gamper einstimmig zum Spitzenkandidaten für die kommende Tiroler Landtagswahl gewählt. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Bezirksparteileitung. Diese Entscheidung ist für mich Auftrag und Verpflichtung zugleich. Ich möchte weiterhin eine starke Stimme für unseren Bezirk sein und vor allem dort anpacken, wo die Menschen konkrete Lösungen erwarten“, erklärt Gamper.
Schwerpunkt seiner politischen Arbeit ist der Sicherheitsbereich und die Krisenvorsorge: „Als Sicherheitsstadtrat in Kitzbühel konnte ich die Strukturen der Gemeinde-Einsatzleitung, des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie die Sicherheitsplanung bei Veranstaltungen und Großveranstaltungen weiterentwickeln. Gerade eine Stadt wie Kitzbühel mit zig Großveranstaltungen muss auf Krisen und außergewöhnliche Situationen vorbereitet sein. Wir haben deshalb u.a. bei der Einsatzleitung und dem Katastrophenschutz wichtige Schritte gesetzt und die Sicherheitsstrukturen auf eine neue Ebene gehoben“, betont Gamper.

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