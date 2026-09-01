LA Peter Seiwald und Bildungslandesrätin Cornelia Hagele waren Gast in der öffentlichen Bücherei bei Sandra Achleitner, Traudi Diechtler, Bürgermeister Georg Hochfilzer und Maria Hauser (von links) in Waidring.
01. September 2026
Ehrenamtliche Dienste im Büchereiwesen gewürdigt
Zehn öffentliche Büchereien mit mehr als 100.000 Entlehnungen pro Jahr: Im Bezirk Kitzbühel wird das Angebot der öffentlichen Büchereien gut genutzt.
Auf ihrer Tour durch die Tiroler Bezirke legte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele für einen Lokalaugenschein einen Stopp in der Waidringer Bücherei ein. Dort besichtigte sie gemeinsam mit LA Peter Seiwald nicht nur die im alten Schulhaus beheimatete Institution, sondern hob auch die Bedeutung der ehrenam ...
Auf ihrer Tour durch die Tiroler Bezirke legte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele für einen Lokalaugenschein einen Stopp in der Waidringer Bücherei ein. Dort besichtigte sie gemeinsam mit LA Peter Seiwald nicht nur die im alten Schulhaus beheimatete Institution, sondern hob auch die Bedeutung der ehrenam ...