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Kitzbüheler Anzeiger
Waidring Bücherei1–fusser

LA Peter Seiwald und Bildungslandesrätin Cornelia Hagele waren Gast in der öffentlichen Bücherei bei Sandra Achleitner, Traudi Diechtler, Bürgermeister Georg Hochfilzer und Maria Hauser (von links) in Waidring.

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Waidring

von Alexandra Fusser
01. September 2026

Ehrenamtliche Dienste im Büchereiwesen gewürdigt

Zehn öffentliche Büchereien mit mehr als 100.000 Entlehnungen pro Jahr: Im Bezirk Kitzbühel wird das Angebot der öffentlichen Büchereien gut genutzt.

Auf ihrer Tour durch die Tiroler Bezirke legte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele für einen Lokalaugenschein einen Stopp in der Waidringer Bücherei ein. Dort besichtigte sie gemeinsam mit LA Peter Seiwald nicht nur die im alten Schulhaus beheimatete Institution, sondern hob auch die Bedeutung der ehrenam ...
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