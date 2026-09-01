Ehrenamtliche Dienste im Büchereiwesen gewürdigt

Zehn öffentliche Büchereien mit mehr als 100.000 Entlehnungen pro Jahr: Im Bezirk Kitzbühel wird das Angebot der öffentlichen Büchereien gut genutzt.



Auf ihrer Tour durch die Tiroler Bezirke legte Bildungslandesrätin Cornelia Hagele für einen Lokalaugenschein einen Stopp in der Waidringer Bücherei ein. Dort besichtigte sie gemeinsam mit LA Peter Seiwald nicht nur die im alten Schulhaus beheimatete Institution, sondern hob auch die Bedeutung der ehrenam ...