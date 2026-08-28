In Kössen wurde Nest der asiatischen Hornisse gefunden

Nach einer viertägen intensiven Suche konnte am Freitagnachtmittag in Kössen das Nest der asiatischen Hornisse ausfindig gemacht werden., wie auch der Obmann der Imker im Bezirk, Markus Themel, gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger bestätigt.



Seit mehreren Tagen lief im Kaiserwinkl, wie berichtet, eine intensive Suche nach dem Nest einer Asiatischen Hornisse. Expertinnen und Experten des Landes sowie Imker sind im Einsatz, um das Nest ausfindig zu machen und eine weitere Ausbreitung der eingeschleppten Art zu verhindern.Mit dfabei in den vergangenen Tagen auch immer Markus Themel



Am Freitag erhielt das Suchteam Unterstützung aus Vorarlberg. Mithilfe einer speziellen Methode sollen einzelne Hornissen eingefangen und mit kleinen Sendern versehen werden, berichtet der ORF Tirol. Anschließend können die Tiere verfolgt werden – und sollen die Experten so direkt zum Nest führen. Die Technik kommt laut Andreas Tschöll, Leiter des Amtlichen Pflanzenschutzdienstes Tirol, erstmals in Österreich zum Einsatz.



Das war aber nicht mehr notwendig. Am späten Nachmittag war die Suche nach dem Nest erfolgreich. Es wurde mit Hilfe eines Fernglases in 25 bis 30 Metern Höhe durch Zufall in einem Baum gefunden und soll in einigen Tagen vernichtet werden.



Wie berichtet wurde kürzlich erstmals eine gelbfüßige Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) in Tirol nachgewiesen. Die invasive Art stammt ursprünglich aus Zentral- und Ostasien und wurde vermutlich vor mehr als 20 Jahren nach Frankreich eingeschleppt. Seither breitet sie sich kontinuierlich in Europa aus. In Österreich wurde sie 2024 erstmals in Salzburg nachgewiesen, die ersten Nester wurden 2026 in Vorarlberg entdeckt. Sie stellen allen voran eine Gefahr für die heimische Biodiversität dar, weshalb Experten intensiv nach dem Nest suchten.

