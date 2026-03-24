Kitzbüheler Fußballer unter Top-Ten Österreichs

Noch nie stand ein Kitzbüheler Team im österreichweiten Finalturnier der Sparkassen Schülerliga. Türöffner war der 2:0 Endspielsieg über Serienmeister und Favorit MS Wörgl bei den Tiroler Hallenmeisterschaften, mit dem sich die Gamsstädter erstmals den Futsal-Landesmeistertitel und damit das Ticket für die dreitägigen Meisterkür in der Sporthalle Brigittenau sichern konnten.



Das Kitzbüheler Team, bestehend aus zwei Mädchen und acht Burschen, zeigte über den gesamten Turnierverlauf eine sehr konstante Leistung. Gegen den oberösterreichischen Landesmeister Wels gelang ebenso ein 3:2 Sieg wie im Platzierungsspiel um Platz neun gegen Kärntens Titelträger Spittal/Drau. Niederlagen gab es gegen die Landesmeister aus Burgenland (0:4) und Steiermark (1:4) sowie Wien II (1:2).



„Wir wussten, dass es sehr schwierig wird bei diesem elitären Feld zu punkten, aber unser Team hat großartig gekämpft und mit viel Einsatz und Willen zwei Siege geholt“, resümierte das Betreuer-Duo Bernhard Prokopetz und Walter Zimmermann, der auch Tiroler Landesreferent der Sparkassen Schülerliga ist: „Acht geschossene Tore beim Bundesfinale zeigen von der offensiven Spielweise, mit der die SMS Kitzbühel zu überzeugen wusste.“