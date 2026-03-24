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Kitzbüheler Anzeiger
Schülerliga Kitzbühel
Foto: Sparkasse-Schülerliga/Johannes Friedl

Kitzbühel

24. März 2026

Kitzbüheler Fußballer unter Top-Ten Österreichs

Noch nie stand ein Kitzbüheler Team im österreichweiten Finalturnier der Sparkassen Schülerliga. Türöffner war der 2:0 Endspielsieg über Serienmeister und Favorit MS Wörgl bei den Tiroler Hallenmeisterschaften, mit dem sich die Gamsstädter erstmals den Futsal-Landesmeistertitel und damit das Ticket für die dreitägigen Meisterkür in der Sporthalle Brigittenau sichern konnten.

Das Kitzbüheler Team, bestehend aus zwei Mädchen und acht Burschen, zeigte über den gesamten Turnierverlauf eine sehr konstante Leistung. Gegen den oberösterreichischen Landesmeister Wels gelang ebenso ein 3:2 Sieg wie im Platzierungsspiel um Platz neun gegen Kärntens Titelträger Spittal/Drau. Niederlagen gab es gegen die Landesmeister aus Burgenland (0:4) und Steiermark (1:4) sowie Wien II (1:2).

„Wir wussten, dass es sehr schwierig wird bei diesem elitären Feld zu punkten, aber unser Team hat großartig gekämpft und mit viel Einsatz und Willen zwei Siege geholt“, resümierte das Betreuer-Duo Bernhard Prokopetz und Walter Zimmermann, der auch Tiroler Landesreferent der Sparkassen Schülerliga ist: „Acht geschossene Tore beim Bundesfinale zeigen von der offensiven Spielweise, mit der die SMS Kitzbühel zu überzeugen wusste.“

Schülerliga Kitzbühel
© Sparkasse-Schülerliga/Johannes Friedl
Schülerliga Kitzbühel
© Sparkasse-Schülerliga/Johannes Friedl

879 Schulteams nahmen heuer in ganz Österreich an den Futsal-Hallenbewerben der Sparkassen- Schülerliga Futsal (Tirol: 95). Der Meistertitel ging an die SMS Hetzendorf durch einen dramatischen 1:0-Finaltriumph über das BG/BRG Wieselburg – der entscheidende Treffer zugunsten der Wiener fiel nur drei Sekunden vor Schluss.

Aufgewertet wurden die abschließende Siegerehrung durch Sebastian Prödl, Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams, und Hermann Stadler, Trainer des Österr. U17-Vizeweltmeister-Teams 2025. Letzterer war es auch, der den Kitzbühel-Kickern den Pokal überreichte.

Das diesjährige Finalturnier bot einmal mehr beste Werbung für den Schul-Futsal: zahlreiche packende Begegnungen, faire Spiele und eine großartige Turnieratmosphäre machten die drei Tage zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten.

Schülerliga Kitzbühel
Foto: Sparkasse-Schülerliga/Johannes Friedl

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