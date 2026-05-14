Kitzbühel holt Damen-Tennis zurück
Das Comeback der Tennis-Damen in Kitzbühel nimmt weiter Form an: Wenn vom 12. bis 19. Juli 2026 der internationale Damen-Tennissport in die Gamsstadt zurückkehrt, ist die Generali Österreich als Titelsponsorin an Bord, der ORF begleitet das Turnier live. Mit Julia Grabher und Sinja Kraus stehen zudem die ersten österreichischen Fixstarterinnen fest. Eine junge Tirolerin erhält eine Wildcard für das Hauptfeld des WTA-125-Turniers.
Das Engagement der Generali in Kitzbühel hat eine lange Tradition: Seit über drei Jahrzehnten verbindet das Turnier und die Versicherung eine enge Zusammenarbeit. Nach der Kooperation von 1994 bis 2006 feierte die Partnerschaft 2010 unter den Turnierveranstaltern Markus Bodner und Herbert Günther ein erfolgreiches Comeback. Seit 2015 ist die Generali auch wieder Titelsponsorin des ATP-Turniers.
„Mit den Generali Open Ladies Kitzbühel erweitern wir unsere langjährige Partnerschaft um ein weiteres Highlight vor Ort. Es vereint Dynamik und Spitzenleistung mit unserem klaren Engagement für Frauensport auf höchstem Niveau. Zwei Wochen Weltklasse-Tennis stehen für doppelte Begeisterung und wir sind stolz, das Generali Open weiterhin aktiv mitzugestalten“, so Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.
Auch die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel, Markus Bodner und Herbert Günther, zeigen sich erfreut über die Erweiterung der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr dankbar, dass wir seit so vielen Jahren auf die Generali vertrauen können, und freuen uns, dass wir die gemeinsame Arbeit nun auch bei unserem Herzensprojekt, der Rückkehr der Tennis-Damen nach Kitzbühel, fortsetzen können.“
Österreicherinnen-Quartett – Tirolerin Anna Pircher erhält Wildcard
Die ersten österreichischen Fixstarterinnen für die Generali Open Ladies Kitzbühel stehen bereits fest: Mit Sinja Kraus und Julia Grabher sind zwei heimische Spielerinnen für das WTA-125-Turnier bestätigt. Auch die beiden Wildcards sind vergeben: Sie gehen an das heimische Talent Ekaterina Perelygina und an die junge Tirolerin Anna Pircher.
Sinja Kraus präsentierte sich zuletzt in starker Form. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Madrid schaffte die Wienerin auch in Rom den Sprung ins Hauptfeld. Durch diesen Erfolg ist Kraus im Live-Ranking wieder in die Top 100 zurückgekehrt. Für Julia Grabher wird das Turnier in Kitzbühel gleich in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel: Die 29-jährige Vorarlbergerin schlägt für den Kitzbüheler Tennisclub in der ersten Bundesliga auf.
Neben der starken Partnerschaft mit der Generali können die Turnierorganisatoren auch medial ein wichtiges Zeichen setzen: ORF Sport überträgt als Host-Broadcaster die gesamte Turnierwoche live auf ORF1 und OSP. Damit erhält das WTA-125-Turnier bereits in seiner neuen Phase eine große nationale Bühne.
Damentennis hat in Kitzbühel lange Geschichte
Kitzbühel war über Jahrzehnte hinweg ein bedeutender Schauplatz des internationalen Damentennis. Grand-Slam-Siegerinnen, Weltranglistenerste und Olympiamedaillengewinnerinnen schlugen hier bereits auf. Die Damentennis-Geschichte begann bereits 1945 – unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit dem damaligen Alpenländerpokal wurde nicht nur das Herrentennis fortgesetzt, sondern zugleich der Grundstein für eine beinahe fünf Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte im Damentennis gelegt.
Spätestens in den 1970er- und 1980er-Jahren fanden absolute Weltklassespielerinnen den Weg in die Gamsstadt. Zu den prominentesten Siegerinnen zählten die 39-fache-Grand-Slam-Siegerin Billie Jean King im Jahr 1971, die Weltranglisten-Erste Evonne Goolagong, Sue Barker sowie Virginia Ruzici, die gleich dreimal erfolgreich war. Auch Hana Mandlikova, Helena Suková, Conchita Martínez und Anke Huber reihten sich in die Siegerliste ein. Gemeinsam vereinen diese Damen unzählige Grand-Slam-Titel, Spitzenplatzierungen in der Weltrangliste bis hin zur Nummer eins der Welt sowie jahrzehntelange Zugehörigkeit zur internationalen Elite. Ihre Namen stehen für die glanzvollsten Kapitel des internationalen Damentennis. Mit dem Sieg der Deutschen Anke Huber im Jahr 1993 wurde das bislang letzte Damenturnier in Kitzbühel ausgetragen.
Vorbereitungen auf zweiwöchiges Tennisfestival in Kitzbühel laufen auf Hochtouren
Die Turnierorganisatoren arbeiten intensiv daran, den Tennisfans auch in diesem Jahr ein attraktives Sport- und Besuchererlebnis auf der Kitzbüheler Tennisanlage zu bieten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Grand Stand, der auf 1.000 Zuschauerplätze erweitert wird. Von Montag bis Freitag wird dieser den Damen als Hauptmatch-Court dienen und damit zur zentralen Bühne der Generali Open Ladies Kitzbühel. Beim WTA-Turnier ist der Eintritt von Sonntag bis Freitag frei. Damit haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, internationales Damentennis in Kitzbühel bei freiem Zugang hautnah zu erleben. Auch für das Finalwochenende, das gemeinsam mit der Qualifikation des Herren-ATP-250-Turniers auf dem Center Court ausgetragen wird, sind besondere Ticketaktionen und Programmpunkte geplant. Ein Highlight bildet der Krone Family Day am 18. Juli. Am Halbfinal-Samstag genießen zwei Kinder pro Erwachsenem freien Eintritt.