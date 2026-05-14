Kitzbühel holt Damen-Tennis zurück

„Mit den Generali Open Ladies Kitzbühel erweitern wir unsere langjährige Partnerschaft um ein weiteres Highlight vor Ort. Es vereint Dynamik und Spitzenleistung mit unserem klaren Engagement für Frauensport auf höchstem Niveau. Zwei Wochen Weltklasse-Tennis stehen für doppelte Begeisterung und wir sind stolz, das Generali Open weiterhin aktiv mitzugestalten“, so Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.



Auch die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel, Markus Bodner und Herbert Günther, zeigen sich erfreut über die Erweiterung der Zusammenarbeit: „Wir sind sehr dankbar, dass wir seit so vielen Jahren auf die Generali vertrauen können, und freuen uns, dass wir die gemeinsame Arbeit nun auch bei unserem Herzensprojekt, der Rückkehr der Tennis-Damen nach Kitzbühel, fortsetzen können.“



Österreicherinnen-Quartett – Tirolerin Anna Pircher erhält Wildcard

Die ersten österreichischen Fixstarterinnen für die Generali Open Ladies Kitzbühel stehen bereits fest: Mit Sinja Kraus und Julia Grabher sind zwei heimische Spielerinnen für das WTA-125-Turnier bestätigt. Auch die beiden Wildcards sind vergeben: Sie gehen an das heimische Talent Ekaterina Perelygina und an die junge Tirolerin Anna Pircher.



Sinja Kraus präsentierte sich zuletzt in starker Form. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Madrid schaffte die Wienerin auch in Rom den Sprung ins Hauptfeld. Durch diesen Erfolg ist Kraus im Live-Ranking wieder in die Top 100 zurückgekehrt. Für Julia Grabher wird das Turnier in Kitzbühel gleich in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel: Die 29-jährige Vorarlbergerin schlägt für den Kitzbüheler Tennisclub in der ersten Bundesliga auf.