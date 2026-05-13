Vorfreude bei Golf-Moderator Florian Bauer, Veranstalter Ali Al-Khaffaf, Kitzbühel Tourismus GF Viktoria Veider-Walser, Patricio Hetfleisch (Tirol Werbung) und Guido Hinterseer (Manager Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith).
Golfplatz strahlt für die Austrian Alpine Open auf Profi-Niveau
Die Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel-Tirol nehmen weiter Fahrt auf. Für Österreichs einziges Turnier auf der DP World Tour wurde der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith aufwändig umgestaltet und gezielt auf internationales Top-Niveau gebracht. Unter anderem wurden acht neue Abschläge errichtet, Fairways modelliert, fünf neue Fairway-Bunkerbereiche integriert und die Pflegequalität weiter angehoben. Während der Turnierwoche wird der Platz durch enger geschnittene Fairways, höheres Rough und exakt vorbereitete Grüns noch anspruchsvoller gestaltet.
„Wir haben den Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith gezielt auf die Anforderungen eines DP World Tour Events ausgerichtet. Die Spieler erwartet ein Setup, das höchste Präzision verlangt – und unsere Gäste ein Turnier, das seinesgleichen sucht“, verspricht Viktoria Veider-Walser.
Loch 18 als großes Highlight
Spannend wird es vor allem auf den Bahnen mit Höhenunterschied. Am 5. Loch müssen die Spieler auf einem kurzen Par3 34 Höhenmeter nach unten mitberechnen. Bahn 6 geht steil bergauf und wurde außerdem von einem Par 5 zu einem Par 4. Das 7. Loch wird wohl zu einem Signature Hole des Platzes. Das Par 3, bekannt als „Mausefalle“, bietet mit Blick auf die Streif und den Hahnenkamm eines der eindrucksvollsten Panoramen der Anlage, erfordert aber äußerste Präzision, um Strafschläge zu verhindern. Auch die langen Par 4 könnten spielentscheidend werden.
Veranstalter Ali Al-Khaffaf beschrieb das neue 18. Loch als besonderes Highlight: Das Par 3 wurde bewusst als spektakulärer Finalpunkt des Turniers konzipiert. Es entsteht Stadionatmosphäre, die sportliche Spannung und unmittelbare Nähe zum Geschehen verbindet. Die Spieler werden die Energie des Publikums spüren.
Temporäre Driving Range mit 400 Metern
Auch im Trainingsbereich wurden die Voraussetzungen für ein internationales Topfeld geschaffen. Für das Turnier entsteht eine neue temporäre Driving Range mit rund 400 Metern Länge – eine der längsten auf der Tour mit Blick auf den Wilden Kaiser. Der Shortgame- und Trainingsbereich wurde so gestaltet, dass die Profis optimale Bedingungen vorfinden und die Fans die Spieler aus nächster Nähe beim Training erleben können.
Die acht besten Österreicher sind dabei
Für zusätzliches Interesse sorgt das österreichische Starterfeld. Ali Al-Khaffaf bestätigte bei der Pressekonferenz, dass die acht bestplatzierten österreichischen Spieler der Weltrangliste bei den Austrian Alpine Open am Start sein werden. Bereits fix waren Österreichs Superstar Sepp Straka, China Open Sieger Bernd Wiesberger und Local Hero Maximilian Steinlechner. Dazu kommen Lukas Nemecz, Niklas Regner und Christoph Bleier, die Wildcards des Österreichischen Golf-Verbandes für Profis erhalten haben.
Unterstützt wurde dies durch die Wildcard vom SalzburgerLand für Matthias Schwab. Als achter heimischer Spieler hat sich Timon Baltl als Sieger des heurigen Audi Circuit einen Startplatz erspielt. Im Mai werden zudem zwei weitere Wildcards für die Austrian Alpine Open ausgespielt.