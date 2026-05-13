Golfplatz strahlt für die Austrian Alpine Open auf Profi-Niveau

Veranstalter Ali Al-Khaffaf beschrieb das neue 18. Loch als besonderes Highlight: Das Par 3 wurde bewusst als spektakulärer Finalpunkt des Turniers konzipiert. Es entsteht Stadionatmosphäre, die sportliche Spannung und unmittelbare Nähe zum Geschehen verbindet. Die Spieler werden die Energie des Publikums spüren.



Temporäre Driving Range mit 400 Metern

Auch im Trainingsbereich wurden die Voraussetzungen für ein internationales Topfeld geschaffen. Für das Turnier entsteht eine neue temporäre Driving Range mit rund 400 Metern Länge – eine der längsten auf der Tour mit Blick auf den Wilden Kaiser. Der Shortgame- und Trainingsbereich wurde so gestaltet, dass die Profis optimale Bedingungen vorfinden und die Fans die Spieler aus nächster Nähe beim Training erleben können.



Die acht besten Österreicher sind dabei

Für zusätzliches Interesse sorgt das österreichische Starterfeld. Ali Al-Khaffaf bestätigte bei der Pressekonferenz, dass die acht bestplatzierten österreichischen Spieler der Weltrangliste bei den Austrian Alpine Open am Start sein werden. Bereits fix waren Österreichs Superstar Sepp Straka, China Open Sieger Bernd Wiesberger und Local Hero Maximilian Steinlechner. Dazu kommen Lukas Nemecz, Niklas Regner und Christoph Bleier, die Wildcards des Österreichischen Golf-Verbandes für Profis erhalten haben.



Unterstützt wurde dies durch die Wildcard vom SalzburgerLand für Matthias Schwab. Als achter heimischer Spieler hat sich Timon Baltl als Sieger des heurigen Audi Circuit einen Startplatz erspielt. Im Mai werden zudem zwei weitere Wildcards für die Austrian Alpine Open ausgespielt.