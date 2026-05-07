Tiroler Fußball: St. Johann marschiert weiter – Kirchberg und Hochfilzen wittern ihre Chance

Während der FC Kitzbühel in der Regionalliga West einen Rückschlag hinnehmen musste, bleibt der SK St. Johann weiter auf Aufstiegskurs. Auch Kirchberg und Hochfilzen präsentierten sich am Wochenende in Torlaune und dürfen weiter von ganz großen Zielen träumen.



Kitzbühel unterliegt Imst

Der FC Kitzbühel musste sich am Samstag in der Regionalliga West dem Tabellenvierten Imst geschlagen geben. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Besonders bitter: Das 0:2 in der 36. Minute resultierte aus einem folgenschweren Tormannfehler.



Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Kitzbühelern allerdings nicht. Bereits am kommenden Wochenende wartet zuhause das nächste Tiroler Derby gegen Schwaz. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft im Kampf um Rang drei unter den Tiroler Teams wieder in eine gute Ausgangsposition bringen und die Saison versöhnlich abschließen.



St. Johann marschiert weiter vorne weg

Der SK St. Johann bleibt in der Regionalliga Tirol das Maß aller Dinge. Gegen Kundl ließ die Elf erneut nichts anbrennen und feierte bereits den sechsten Sieg im siebten Frühjahrsspiel.

Maximilian Seeber schnürte einen Doppelpack, während Maximilian Gruber seinen starken Lauf fortsetzte und bereits zum fünften Mal in den letzten vier Spielen traf. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die WSG Tirol Juniors damit wieder drei Punkte. Schon im kommenden Heimspiel gegen Wörgl könnte der Aufstieg fixiert werden.



Auch im Tiroler Cup bewiesen die St. Johanner Moral. Nach einem 0:1-Pausenrückstand gegen Reutte drehte die Mannschaft die Partie in Halbzeit zwei noch einmal. Florian Schuler erzielte in der 73. Minute den Ausgleich, ehe Jakub Cunta in der Nachspielzeit (95.) den vielumjubelten Siegtreffer markierte.



Im Halbfinale wartet nun mit Wacker Innsbruck im Tivoli ein echtes Fußball-Highlight.