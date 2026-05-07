Hochfilzens Nr. 20, Ronny Waltl, sorgte in der zehnten Minute für den 1:1 Ausgleichstreffer und war auch in weiterer Folge brandgefährlich.
Tiroler Fußball: St. Johann marschiert weiter – Kirchberg und Hochfilzen wittern ihre Chance
Während der FC Kitzbühel in der Regionalliga West einen Rückschlag hinnehmen musste, bleibt der SK St. Johann weiter auf Aufstiegskurs. Auch Kirchberg und Hochfilzen präsentierten sich am Wochenende in Torlaune und dürfen weiter von ganz großen Zielen träumen.
Kitzbühel unterliegt Imst
Der FC Kitzbühel musste sich am Samstag in der Regionalliga West dem Tabellenvierten Imst geschlagen geben. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Besonders bitter: Das 0:2 in der 36. Minute resultierte aus einem folgenschweren Tormannfehler.
Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Kitzbühelern allerdings nicht. Bereits am kommenden Wochenende wartet zuhause das nächste Tiroler Derby gegen Schwaz. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft im Kampf um Rang drei unter den Tiroler Teams wieder in eine gute Ausgangsposition bringen und die Saison versöhnlich abschließen.
St. Johann marschiert weiter vorne weg
Der SK St. Johann bleibt in der Regionalliga Tirol das Maß aller Dinge. Gegen Kundl ließ die Elf erneut nichts anbrennen und feierte bereits den sechsten Sieg im siebten Frühjahrsspiel.
Maximilian Seeber schnürte einen Doppelpack, während Maximilian Gruber seinen starken Lauf fortsetzte und bereits zum fünften Mal in den letzten vier Spielen traf. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die WSG Tirol Juniors damit wieder drei Punkte. Schon im kommenden Heimspiel gegen Wörgl könnte der Aufstieg fixiert werden.
Auch im Tiroler Cup bewiesen die St. Johanner Moral. Nach einem 0:1-Pausenrückstand gegen Reutte drehte die Mannschaft die Partie in Halbzeit zwei noch einmal. Florian Schuler erzielte in der 73. Minute den Ausgleich, ehe Jakub Cunta in der Nachspielzeit (95.) den vielumjubelten Siegtreffer markierte.
Im Halbfinale wartet nun mit Wacker Innsbruck im Tivoli ein echtes Fußball-Highlight.
Die besten Bilder vom Match in Kirchberg
Kirchberg lässt es erneut krachen
Mit einem klaren 6:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Breitenbach rückt Kirchberg in der Landesliga dem Führungstrio immer näher.
Die Hausherren legten los wie aus der Pistole geschossen und führten bereits nach nicht einmal einer halben Stunde mit 4:0. Kirchberg kombinierte sich beinahe nach Belieben durch die gegnerische Defensive und ließ dem Tabellenletzten keine Chance.
Die Mannschaft von Trainer Thomas Pfeiler präsentierte sich als geschlossene Einheit, spielte druckvoll nach vorne und blieb auch nach dem Seitenwechsel tonangebend. Mann des Abends war Pavel Kunz, der mit einem Triplepack glänzte und maßgeblichen Anteil am deutlichen Heimerfolg hatte.
Am kommenden Wochenende wartet nun das direkte Duell mit Tabellenführer Jenbach. Mit einem Sieg könnte Kirchberg das Titelrennen in der Landesliga noch einmal richtig spannend machen.
Die besten Bilder vom Match in Hochfilzen
Hochfilzen bleibt auf Tuchfühlung
Auch in der 1. Klasse spitzt sich der Kampf um die Spitze weiter zu. Hochfilzen bleibt nach dem Derbyerfolg gegen Waidring in Schlagdistanz und trifft am kommenden Wochenende ebenfalls auf den aktuellen Tabellenführer.
Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch. Waidring erwischte den besseren Start und ging nach einem Freistoß durch Vedran Lovrec früh mit 1:0 in Führung (7.).
Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später stellte Ronny Waltl nach feinem Zuspiel auf 1:1.
In weiterer Folge setzte Hochfilzen auf schnelles Umschaltspiel und brachte die Waidringer Defensive immer wieder in Bedrängnis. Noch vor der Pause drehte Lukas Bucher mit seinem Treffer die Partie zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel hatte Hochfilzen das Geschehen im Griff und ließ nichts mehr anbrennen.
Impressionen aus dem Pillerseetal
Neuer Trainer für das Pillerseetal
Der SK Pillerseetal hat seit diesem Wochenende einen neuen Trainer. Der ehemalige Kitzbühel-Goalie Andreas Adelsberger folgt Thomas Handle nach. Bei seiner Premiere auf der Trainerbank durfte er gegen Zell/Ziller prompt über einen Sieg jubeln. Auch der Posten des Sportlichen Leiters wurde – nachdem Christian Bendler das Amt des Obmanns übernommen hat – mit Patrick Lechner neu besetzt.