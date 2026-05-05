Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Oberndorf ist Meister der 2. Klasse
Kitzbüheler Anzeiger
fußball_oberndorf-meister

Oberndorf sicherte sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Foto: FC Oberndorf

Oberndorf

von Kitzbüheler Anzeiger
05. Mai 2026

Oberndorf ist Meister der 2. Klasse

Oberndorf macht am Wochenende mit einem 4:0-Triumph gegen Oberlangkampfen 1b als erstes Tiroler Team den Meistertitel perfekt. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger 20 Punkte und ist damit so groß wie bei keiner anderen Liga-Mannschaft.

Der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte wurde nach dem Match am Samstag natürlich ausgiebig gefeiert. Einziger Wehmutstropfen: Trotz dieser überragenden Leistung bleibt Oberndorf der Aufstieg in die nächste Spielklasse aufgrund der bevorstehenden Ligareform in der kommenden Saison verwehrt.

Weitere Artikel:

Nadja Prieling
ABO PUR

Reith

29.04.2026

„Road to Africa“: Reitherin startet Rad-Abenteuer

Rund 4.000 Kilometer, 70.000 Höhenmeter und sieben Länder: Rennradfahrerin Nadja Prieling startet am 1. Mai in Kitzbühel ihr neues Abenteuer „Road to Africa“. Die 45-Jährige will von Tirol über mehrere Länder bis nach Tarifa radeln und von dort mit der Fähre nach Tanger in Marokko übersetzen.

Cordial Cup Auslosung

Bezirk

22.04.2026

Bühne frei für Fußballstars von morgen

Mit der Gruppenauslosung ist der Startschuss für den 28. Cordial Cup Tirol gefallen. Alle Altersklassen sind wieder top besetzt.

Volleyball St. Johann

Bildergalerie

St. Johann

22.04.2026

Ein Volleyballfest zum Abschluss der Heimsaison

Die St. Johannerinnen feierten in der letzten Meisterschaftsrunde einen souveränen 3:0-Erfolg gegen VC Tirol und legten den Grundstein für das Endspiel um Platz drei in Innsbruck.

Curling Kitzbühel

Kitzbühel

22.04.2026

Kitz Curler krönen Saison mit Doppelsieg

Bei den Staatsmeisterschaften überzeugten die heimischen Spieler mit starken Leistungen und sorgten für einen gelungenen Saisonabschluss.

Fußball Going vs Radfeld

Going

15.04.2026

Going bleibt weiter auf Kurs

Trotz dichtem Spielplan fährt Going gegen Radfeld den nächsten Sieg in der 1. Klasse ein.

Fußball St. Johann vs. WSG Tirol Juniors

St. Johann

14.04.2026

St. Johann verteidigt Krone, Kitzbühel weiter im Aufwind

St. Johann behauptet nach dem Remis im Spitzenspiel gegen die WSG Tirol Juniors die Tabellenführung, während Kitzbühel gegen Lustenau erneut einen Sieg einfährt.

Empfang Olympiasieger Stephan Embacher

Hopfgarten

14.04.2026

Stephan Embacher in Hopfgarten gefeiert

Ganz Hopfgarten im Ausnahmezustand: Olympiasieger Stephan Embacher wird von Hunderten Fans gefeiert – ein emotionaler Empfang voller Stolz, Gänsehaut und großer Worte.

Andreas Mayer

Kirchdorf

10.04.2026

Saisonfinale der Skibergsteiger

Der Kirchdorfer Andreas Mayer hat beim Weltcupfinale in Villars-sur-Ollon mit einer starken Leistung aufgezeigt.

E-Paper
Aktuelles