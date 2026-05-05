Oberndorf ist Meister der 2. Klasse

Oberndorf macht am Wochenende mit einem 4:0-Triumph gegen Oberlangkampfen 1b als erstes Tiroler Team den Meistertitel perfekt. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger 20 Punkte und ist damit so groß wie bei keiner anderen Liga-Mannschaft.



Der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte wurde nach dem Match am Samstag natürlich ausgiebig gefeiert. Einziger Wehmutstropfen: Trotz dieser überragenden Leistung bleibt Oberndorf der Aufstieg in die nächste Spielklasse aufgrund der bevorstehenden Ligareform in der kommenden Saison verwehrt.