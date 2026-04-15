Die Serie hält: Going bleibt weiter auf Kurs

Going bleibt weiter in der Erfolgsspur: Die letzte Niederlage datiert vom 11. Oktober – damals noch ohne Patrick Hechl an der Seitenlinie. Seither holte die Mannschaft sechs Siege und vier Unentschieden. Dennoch wäre tabellarisch mehr möglich gewesen, zu oft ließ man durch die Remis Punkte liegen.



Das Programm hat es aktuell in sich: Bereits in der vergangenen Woche standen zwei Spiele am Plan, auch diese Woche fordert eine Nachtragspartie den nächsten Doppelpack. Von Müdigkeit war am Sonntagvormittag gegen Radfeld allerdings wenig zu sehen.



Going präsentierte sich über weite Strecken spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 39. Minute fiel schließlich der verdiente Führungstreffer zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Going – ein Eigentor der Gäste, begünstigt durch den anhaltenden Druck der Heimelf, brachte das 2:0.



Nach dem Seitenwechsel nahm Going etwas Tempo raus und überließ dem Gegner phasenweise mehr Räume. Radfeld kam dadurch besser ins Spiel und verkürzte in der 87. Minute noch auf 1:2. Am verdienten Heimsieg änderte das jedoch nichts. Mit Blick auf die kommende Saison läuft für Going somit weiter alles nach Plan.