Die Austrian Alpine Open setzten neue Maßstäbe

Mit einem sportlich hochklassigen Finale, 32.000 Besuchern und weltweiten TV-Bildern aus den Tiroler Alpen haben die Austrian Alpine Open in Kitzbühel eindrucksvoll ihre Premiere auf der DP World Tour gefeiert.



Sportlich krönte sich der Japaner Kota Kaneko zum Sieger der Austrian Alpine Open 2026. Doch unabhängig vom Ergebnis auf dem Leaderboard bleibt vor allem eines in Erinnerung: Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem außergewöhnlichen Gesam ...