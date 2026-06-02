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Kitzbüheler Anzeiger
Golf Austrian Alpine Open

Louisa und Christian Harisch (Obmann Kitzbühel Tourismus), Viktoria Veider-Walser (GF Kitzbühel Tourismus), Karin Seiler (GF Tirol Werbung), LR Mario Gerber und Bgm. Klaus Winkler strahlten mit Sieger Kota Kaneko (Mitte) um die Wette. Glofclub-Manager Guido Hinterseer nahm zum Abschluss ein erfrischendes Bad.

Foto: Lebensraum Tirol Gruppe / Hetfleisch
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Kitzbühel

von Sabine Huber
02. Juni 2026

Die Austrian Alpine Open setzten neue Maßstäbe

Mit einem sportlich hochklassigen Finale, 32.000 Besuchern und weltweiten TV-Bildern aus den Tiroler Alpen haben die Austrian Alpine Open in Kitzbühel eindrucksvoll ihre Premiere auf der DP World Tour gefeiert.

Sportlich krönte sich der Japaner Kota Kaneko zum Sieger der Austrian Alpine Open 2026. Doch unabhängig vom Ergebnis auf dem Leaderboard bleibt vor allem eines in Erinnerung: Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem außergewöhnlichen Gesam ...

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