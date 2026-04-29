Egal wie groß die Herausforderung wird, die vor Nadja Prieling liegt – sie steht immer mit einem Lächeln am Start und freut sich auf das, was auf sie zukommt.
Foto: privat
29. April 2026
„Road to Africa“: Reitherin startet Rad-Abenteuer
Rund 4.000 Kilometer, 70.000 Höhenmeter und sieben Länder: Rennradfahrerin Nadja Prieling startet am 1. Mai in Kitzbühel ihr neues Abenteuer „Road to Africa“. Die 45-Jährige will von Tirol über mehrere Länder bis nach Tarifa radeln und von dort mit der Fähre nach Tanger in Marokko übersetzen.