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Kitzbüheler Anzeiger
Volleyball St. Johann

Mit einer starken Leistung sicherten sich die St. Johanner Volleyballerinnen nicht nur den Sieg im letzten Heimspiel der Saison, sondern unterstrichen zugleich auch die erfolgreiche Arbeit im Verein.

Foto: Sabine Huber

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St. Johann

von Sabine Huber
22. April 2026

Ein Volleyballfest zum Abschluss der Heimsaison

Die Gymnasiumhalle in St. Johann verwandelte sich am Sonntag in ein echtes Volleyballfest. Im direkten Duell um Platz drei der Meisterschaft trafen die heimischen Volleyballerinnen auf das Team des VC Tirol – und lieferten ihre wohl stärkste Saisonleistung ab.

Schon im Vorfeld war die Spannung greifbar. In den vergangenen Jahren hatten sich beide Teams immer wieder packende und ausgeglichene Matches geliefert. Enge Sätze, lange Ballwechsel und Entscheidungen auf Messers Schneide waren die Regel. Doch diesmal kam alles anders.

Traumstart ebnete den Weg zum Sieg
Die St. Johannerinnen erwischten einen Auftakt nach Maß. Von Beginn an präsentierte sich das Team hellwach, druckvoll im Service und kompromisslos im Angriff. Punkt für Punkt setzten sie die Gäste aus Innsbruck unter Druck und ließen nie Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Tag das Spiel diktieren würde.

Perfekt eingestellt zeigte sich die Mannschaft von Trainer Tassos Theodorakopoulos, der gemeinsam mit Ria Diamanti einmal mehr sein feines Gespür für Taktik und Gegner bewies. Die Abstimmung im Team passte, die Defensive stand sicher und im Angriff wurde konsequent verwertet.

Ohne Satzverlust holten sich die St. Johannerinnen einen souveränen 3:0-Erfolg und setzten damit für ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um Rang drei.

Alles angerichtet für das Finale
„Wir sind im Laufe der Saison von Spiel zu Spiel stärker geworden, am Sonntag haben wir mit Sicherheit das beste Spiel der ganzen Saison gezeigt – gleich mehrfach hat man uns bestätigt, dass die Partie echtes Bundesliganiveau hatte. Es ist schön zu sehen, dass sich das viele Training und der Einsatz der Spielerinnen auszahlt“, zeigte sich Obmann Peter Wallner stolz.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg haben sich die St. Johannerinnen eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Beim Rückspiel am kommenden Wochenende in Innsbruck liegen nun alle Trümpfe in ihrer Hand, um sich Platz drei in der Meisterschaft zu sichern.

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