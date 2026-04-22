Bühne frei für Fußballstars von morgen

Mit der Gruppenauslosung ist der Startschuss für den 28. Cordial Cup Tirol gefallen. Von 22. bis 25. Mai wird die Region erneut zum Treffpunkt des internationalen Nachwuchsfußballs. Insgesamt 16 Nationen aus vier Kontinenten sind heuer vertreten. Gespielt wird an insgesamt 13 Spielorten – ein logistischer Kraftakt.



Auslosung als erster Höhepunkt

Die offizielle Ziehung der Gruppen fand am Wochenende in Itter statt. Vertreter der Tourismusverbände, Vereinsdelegationen und zahlreiche Ehrengäste waren bei der Auslosung mit dabei, die OK-Chef Hans Grübler gemeinsam mit Sebastian Dremmler vom FC Bayern München leitete.



„Die Auslosung ist immer ein besonderer Moment – es misst sich Klein gegen Groß. Die qualifizierten Mannschaften werden zu den gesetzten Top-Teams dazugelost“, betonte der Geschäftsführer der TVB Ferienregion Hohe Salve, Stefan Astner. Auch Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung: „Dieses Turnier motiviert junge Menschen zu sportlichen Top-Leistungen. Danke für das Vertrauen, die Finalspiele in unserer Marktgemeinde austragen zu dürfen.“ Hans Grübler verwies auf die breite Unterstützung im Hintergrund: „Ohne die Hotels und die Mitveranstalter wäre all das nicht möglich.“ Sebastian Dremmler ergänzte: „Für unsere Jungs und Mädels vom FC Bayern München ist der Cup ein absolutes Highlight.“