Bühne frei für Fußballstars von morgen
Mit der Gruppenauslosung ist der Startschuss für den 28. Cordial Cup Tirol gefallen. Von 22. bis 25. Mai wird die Region erneut zum Treffpunkt des internationalen Nachwuchsfußballs. Insgesamt 16 Nationen aus vier Kontinenten sind heuer vertreten. Gespielt wird an insgesamt 13 Spielorten – ein logistischer Kraftakt.
Auslosung als erster Höhepunkt
Die offizielle Ziehung der Gruppen fand am Wochenende in Itter statt. Vertreter der Tourismusverbände, Vereinsdelegationen und zahlreiche Ehrengäste waren bei der Auslosung mit dabei, die OK-Chef Hans Grübler gemeinsam mit Sebastian Dremmler vom FC Bayern München leitete.
„Die Auslosung ist immer ein besonderer Moment – es misst sich Klein gegen Groß. Die qualifizierten Mannschaften werden zu den gesetzten Top-Teams dazugelost“, betonte der Geschäftsführer der TVB Ferienregion Hohe Salve, Stefan Astner. Auch Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung: „Dieses Turnier motiviert junge Menschen zu sportlichen Top-Leistungen. Danke für das Vertrauen, die Finalspiele in unserer Marktgemeinde austragen zu dürfen.“ Hans Grübler verwies auf die breite Unterstützung im Hintergrund: „Ohne die Hotels und die Mitveranstalter wäre all das nicht möglich.“ Sebastian Dremmler ergänzte: „Für unsere Jungs und Mädels vom FC Bayern München ist der Cup ein absolutes Highlight.“
15-jähriges Jubiläum des Girls Cup
Der Cordial Girls Cup feiert 2026 sein 15-jähriges Bestehen und kehrt dafür an seinen Ursprung nach Hopfgarten zurück. Dort entstand vor rund 17 Jahren die Idee eines internationalen Mädchenturniers. Zum Jubiläum werden alle Finalspiele in der Marktgemeinde ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld bei den Mädchen ist hochkarätig besetzt: Mit FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim und VfL Wolfsburg sind die Top vier der deutschen Bundesliga vertreten. Gleich zum Auftakt kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen dem FC St. Gallen und Titelverteidiger TSG 1899 Hoffenheim.
In Gruppe B richtet sich der Blick unter anderem auf Team Florida ODP aus den USA sowie das Duell VfL Wolfsburg gegen FSV Mainz 05. In Gruppe C zählen der FC Bayern München und die Western Sydney Wanderers FC zu den Favoriten, während die TFV Auswahl U15 wertvolle internationale Erfahrung sammeln kann. In Gruppe D dürfte der FC Red Bull Salzburg besonders motiviert auftreten.
Nici Billa freut sich über Entwicklungen
Die diesjährige Schirmherrin und Nationalspielerin Nici Billa, live zur Auslosung zugeschaltet, betonte die Entwicklung im Frauenfußball: „Turniere wie der Cordial Girls Cup bieten eine wichtige Bühne für junge Spielerinnen, sich international zu messen und weiterzuentwickeln.“
Starke Gruppen bei den Burschen
Auch in den Bewerben der Burschen verspricht die Auslosung hochkarätige Begegnungen. In der U11 etwa trifft der FC Bayern München unter anderem auf die Johannesburg Warriors sowie die LAZ Auswahl Tirol.
In der U13 stechen mehrere Gruppen hervor: Während in Gruppe A Bayern München und der FC Luzern aufeinandertreffen, kommt es in Gruppe C zum Duell zwischen der TFV Auswahl und Bayer Leverkusen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch Gruppe H mit einem regionalen Aufeinandertreffen zwischen der RB Fußball Akademie Salzburg und dem SK Pillerseetal.
In der U15 richtet sich der Blick auf Gruppe E, wo Manly United aus Australien auf den FC Augsburg trifft. Spannend wird es in Gruppe G mit dem Duell zwischen Florida ODP und Bayern München.