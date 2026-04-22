Kitz Curler krönen Saison mit Doppelsieg
Mit den Herren-Staatsmeisterschaften in der Curlinghalle Kitzbühel ging die Saison 2025/2026 am Wochenende offiziell zu Ende – und das mit großem Erfolg für den Kitzbühel Curling Club, der sowohl den Staatsmeister als auch den Vizemeister stellt.
Die Goldmedaille sicherte sich das Team um Jonas Backofen, Matthäus Hofer und Florian Mavec. Silber ging an Mathias Genner, Johann Karg und Martin Reichel. Bronze holte das österreichische Seniorenteam mit Beteiligung der beiden KCC-Spieler Hubert Gründhammer und Alois Genner.
Neben den sportlichen Erfolgen prägte vor allem das 70-jährige Bestehen des Vereins die Saison. Anfang September wurde dieses Jubiläum mit dem Austrian Curling Open gefeiert.
Jubiläum als emotionaler Höhepunkt
24 Teams aus neun Nationen machten Kitzbühel dabei einmal mehr zum internationalen Treffpunkt der Curling-Szene. Ein Galaabend sowie ein eigens produzierter Film zur Vereinsgeschichte rundeten die Feierlichkeiten ab.
Ein klarer Schwerpunkt lag heuer auf der Nachwuchsförderung. Erstmals wurden alle elf Klassen der Volksschule Kitzbühel aktiv eingebunden, auch Schülerinnen und Schüler der Mittelschule sammelten erste Erfahrungen auf dem Eis. Zudem nutzten zahlreiche Schulen aus dem Bezirk das Angebot in der Curlinghalle.
Der Verein sieht hier großes Potenzial: Curling bietet ideale Voraussetzungen zur Förderung von Teamgeist, Konzentration und taktischem Denken. Über den Österreichischen Curling Verband erhalten junge Talente zudem die Möglichkeit, sich bis hin zu Jugendweltmeisterschaften und Olympischen Jugendspielen zu entwickeln. Ab Herbst wird das regelmäßige Jugendtraining wieder aufgenommen.
Neue Impulse im Vereinsleben
Auch abseits des Leistungssports wurde das Angebot erweitert. Neben den etablierten Curling-Abenden sorgte die erstmals ausgetragene „Thursday League“ für zusätzlichen Zulauf. Die Serie über mehrere Spielabende stand auch Nicht-Mitgliedern offen und setzte mit einem Handicap-System auf Chancengleichheit – der Spaß stand dabei im Vordergrund.
Sportlich war der KCC in allen Altersklassen international im Einsatz. Die Jugend nahm an der Junioren-B-Weltmeisterschaft in Lohja teil und belegte Rang 13, wobei gleich drei Spieler aus Kitzbühel stammten.
Das Damen-Nationalteam mit Verena und Astrid Pflügler erreichte bei der B-Europameisterschaft in Lahti die Playoffs und verpasste nur knapp eine Medaille. Vor der Sommerpause steht noch die C-Weltmeisterschaft in Laibach auf dem Programm, mit dem Ziel, sich wieder für die B-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
Herren-Team kämpft weiter um WM-Quali
Das Herren-Nationalteam, das vollständig vom Kitzbühel Curling Club gestellt wird, war in dieser Saison bei mehreren internationalen Turnieren sowie bei der Europameisterschaft in Lohja im Einsatz. Zum Kader gehören Mathias Genner, Jonas Backofen, Martin Reichel, Florian Mavec, Matthäus Hofer und Johann Karg.
Die Mannschaft zeigte in der Saison insgesamt engagierte Leistungen, konnte das vorhandene Potenzial jedoch in den entscheidenden Spielen nicht vollständig abrufen. Bitter war das Ausscheiden bei der Pre-Olympic Qualifikation in Aberdeen, denn damit platze auch die Chance, Österreich erstmalig bei Olympischen Spielen am Curling-Eis zu sehen.
Das Team bleibt jedoch weiterhin im WM-Qualifikationszyklus und bereitet sich gezielt auf die kommende WM-Qualifikation im Herbst vor.
Blick geht schon wieder nach vorne
Das österreichische Seniorenteam startet in den nächsten Tagen in Richtung Genf zur Senioren-Weltmeisterschaft. Mit Hubert Gründhammer und Alois Genner sind auch wieder zwei Athleten vom Kitzbühel Curling Club dabei.
Das Mixed-Doubles-Team mit Verena Pflügler und Mathias Genner war bei der Olympia-Qualifikation in Kelowna (Kanada) im Einsatz, musste die Ausscheidung jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden. Zudem trat Martin Reichel gemeinsam mit Hannah Augustin bei der WM-Qualifikation an und verpasste nach starker Vorrunde nur knapp den Aufstieg.
Der Blick richtet sich in den nächsten Tagen bereits wieder nach vorne: Im September startet mit dem Austrian Open traditionell die neue Spielzeit in Kitzbühel.