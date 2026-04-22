Kitz Curler krönen Saison mit Doppelsieg

Neue Impulse im Vereinsleben

Auch abseits des Leistungssports wurde das Angebot erweitert. Neben den etablierten Curling-Abenden sorgte die erstmals ausgetragene „Thursday League“ für zusätzlichen Zulauf. Die Serie über mehrere Spielabende stand auch Nicht-Mitgliedern offen und setzte mit einem Handicap-System auf Chancengleichheit – der Spaß stand dabei im Vordergrund.



Sportlich war der KCC in allen Altersklassen international im Einsatz. Die Jugend nahm an der Junioren-B-Weltmeisterschaft in Lohja teil und belegte Rang 13, wobei gleich drei Spieler aus Kitzbühel stammten.



Das Damen-Nationalteam mit Verena und Astrid Pflügler erreichte bei der B-Europameisterschaft in Lahti die Playoffs und verpasste nur knapp eine Medaille. Vor der Sommerpause steht noch die C-Weltmeisterschaft in Laibach auf dem Programm, mit dem Ziel, sich wieder für die B-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.



Herren-Team kämpft weiter um WM-Quali

Das Herren-Nationalteam, das vollständig vom Kitzbühel Curling Club gestellt wird, war in dieser Saison bei mehreren internationalen Turnieren sowie bei der Europameisterschaft in Lohja im Einsatz. Zum Kader gehören Mathias Genner, Jonas Backofen, Martin Reichel, Florian Mavec, Matthäus Hofer und Johann Karg.



Die Mannschaft zeigte in der Saison insgesamt engagierte Leistungen, konnte das vorhandene Potenzial jedoch in den entscheidenden Spielen nicht vollständig abrufen. Bitter war das Ausscheiden bei der Pre-Olympic Qualifikation in Aberdeen, denn damit platze auch die Chance, Österreich erstmalig bei Olympischen Spielen am Curling-Eis zu sehen.



Das Team bleibt jedoch weiterhin im WM-Qualifikationszyklus und bereitet sich gezielt auf die kommende WM-Qualifikation im Herbst vor.