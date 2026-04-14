St. Johann verteidigt Krone, Kitzbühel weiter im Aufwind

Nach einem durchwachsenen Start ins Frühjahr hat sich die Elf sichtbar gesteigert, wirkt kompakter und deutlich aktiver im Spiel gegen den Ball. „Wir sind als Mannschaft enger zusammengerückt, lassen uns nicht mehr hinten hineindrängen und spielen inzwischen einen richtig guten Fußball“, so Baur.

Sorgen bereitet dem Coach allerdings die angespannte Personalsituation. Gegen Lustenau mussten mit Wowo Sagno und Mateus Klenda erneut zwei Spieler verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz.



Zwei wichtige Spiele in vier Tagen

Auf dem Platz ließ sich die Mannschaft davon aber nicht beirren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte Leonhard Ritter in Minute 58 den entscheidenden Punch und stellte auf 1:0. In der Folge verteidigte Kitzbühel konzentriert und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.



Nun wartet ein echter Härtetest: Innerhalb weniger Tage stehen gleich zwei Schlüsselspiele an. Am Samstag wartet auswärts Lauterach, ehe am Dienstag Wals-Grünau in der Langau zu Gast ist. Alle drei Teams liegen tabellarisch dicht beisammen, mit zwei Siegen könnte sich Kitzbühel endgültig im Mittelfeld festsetzen.



Für Baur ist klar, worauf es ankommt: „Unsere Ausgangslage ist gut, jetzt müssen wir liefern. Es bringt nichts, wenn wir gegen den Tabellenführer punkten und dann gegen direkte Konkurrenten leer ausgehen“.