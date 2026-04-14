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Kitzbüheler Anzeiger
Fußball St. Johann vs. WSG Tirol Juniors
Foto: SK St. Johann/Kili

St. Johann

von Sabine Huber
14. April 2026

St. Johann verteidigt Krone, Kitzbühel weiter im Aufwind

St. Johann kommt im Spitzenspiel der Regionalliga Tirol mit einem blauen Auge davon – und nimmt im Titelrennen einen wichtigen Punkt mit. Gegen die WSG Tirol Juniors verschlief die Elf die Anfangsphase komplett, fand in Durchgang eins kaum Zugriff und lief den spielstarken Wattenern meist nur hinterher. Die Juniors präsentierten sich bissig, zweikampfstark und gingen in der 31. Minute folgerichtig mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Bild: St. Johann kam deutlich aktiver aus der Kabine. Christian Pauli hatte den Ausgleich bereits am Fuß, ehe Maximilian Gruber in der 68. Minute zuschlug und zum 1:1 einnetzte.

Mit dem Remis konnte St. Johann letztlich gut leben. Die Tabellenführung bleibt bestehen und im engen Dreikampf an der Spitze verschafft die Punkteteilung etwas Luft zu den hinteren Plätzen. Denn: Nur die Top drei lösen am Saisonende das Ticket für die Regionalliga West. Der Kampf um den Meistertitel bleibt weiter völlig offen.

Zwei weitere Ausfälle bei Kitzbühel

Nach einem durchwachsenen Start ins Frühjahr hat sich die Elf sichtbar gesteigert, wirkt kompakter und deutlich aktiver im Spiel gegen den Ball. „Wir sind als Mannschaft enger zusammengerückt, lassen uns nicht mehr hinten hineindrängen und spielen inzwischen einen richtig guten Fußball“, so Baur.
Sorgen bereitet dem Coach allerdings die angespannte Personalsituation. Gegen Lustenau mussten mit Wowo Sagno und Mateus Klenda erneut zwei Spieler verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz.

Zwei wichtige Spiele in vier Tagen
Auf dem Platz ließ sich die Mannschaft davon aber nicht beirren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte Leonhard Ritter in Minute 58 den entscheidenden Punch und stellte auf 1:0. In der Folge verteidigte Kitzbühel konzentriert und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.

Nun wartet ein echter Härtetest: Innerhalb weniger Tage stehen gleich zwei Schlüsselspiele an. Am Samstag wartet auswärts Lauterach, ehe am Dienstag Wals-Grünau in der Langau zu Gast ist. Alle drei Teams liegen tabellarisch dicht beisammen, mit zwei Siegen könnte sich Kitzbühel endgültig im Mittelfeld festsetzen.

Für Baur ist klar, worauf es ankommt: „Unsere Ausgangslage ist gut, jetzt müssen wir liefern. Es bringt nichts, wenn wir gegen den Tabellenführer punkten und dann gegen direkte Konkurrenten leer ausgehen“.

Die Highlights aus St. Johann vs. WSG Tirol Juniors

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