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Kitzbüheler Anzeiger
Patrick Hagenaars

Knapp neun Stunden benötigte Patrick Hagenaars für die 312 Kilometer und 5.500 Höhenmeter rund um Mallorca.

Foto: Sportograf

Brixen

07. Mai 2026

Emotionales Comeback auf Mallorca

Nach seinem schweren Sturz im Frühling 2025 beim Radrennen „Mallorca 312“ stellte sich Patrick Hagenaars erneut der Herausforderung und feierte vor allem einen persönlich sehr wertvollen Triumph.

Das „Mallorca 312“ ist ein internationaler Radmarathon für Hobby- und ambitionierte Radsportler. Mit Strecken von bis zu 312 Kilometern und 5.500 Höhenmetern auf der Nordhälfte der Baleareninsel zählt er zu den anspruchsvollsten und zugleich beliebtesten Jedermannrennen Europas und verbindet sportliche Herausforderung mit spektakulärer Landschaft.

Sportlicher und persönlicher Triumph
Gemeinsam mit rund 8.500 Teilnehmern stellte sich der Brixner Patrick Hagenaars bei diesem Rennen am 25. April 2026 nicht nur der Challenge der 312 zu überwindenden Kilometer, sondern einer ganz besonderen persönlichen Herausforderung. Im April 2025 stürzte er bei genau diesem Rennen schwer, was einen langen Krankenhausaufenthalt nach Not-OP und Intensivstation zur Folge hatte. Dieses Trauma konnte der Tiroler Radsportler nun souverän überwinden. „Nach 4,5 Stunden Fahrt kam die Passage, an der ich im Vorjahr schwer gestürzt bin“, schilderte Hagenaars. Mit einer triumphierenden Geste passierte er die Stelle. „Du hast mich abgeworfen – ich bin wieder aufgestanden – und bin wieder hier. Das tat saugut!“, freute er sich. Trotz eines Verpflegungsengpasses gelang es ihm, den Marathon in knapp unter neun Stunden zu bewältigen und als starker Elfter die Ziellinie zu überqueren.

Mit der Teilnahme beim SuperGiroDolomiti in Lienz, Mitte Juni, hat Patrick Hagenaars bereits seinen nächsten Ultra-Marathon ins Auge gefasst.

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