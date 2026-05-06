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Kitzbüheler Anzeiger
Schülerliga Kitzbühel

Die siegreiche Sportmittelschule Kitzbühel mit ihren Betreuern Bernhard Prokopetz (l.) und Florian Schatz (2.v.r.). Unter den ersten Gratulanten: Schuldirektorin Katrin Winkler (hinten links).

Foto: Sepp Gründhammer

Kitzbühel

06. Mai 2026

Fußball Schülerliga-Double für Kitzbühel

Die Sportmittelschule Kitzbühel ist Bezirksmeister der Sparkassen Fußball-Schülerliga, ein Bewerb für U13-Spieler. Der Titelverteidiger, der heuer bereits in der Halle den Meistertitel holen und im Grunddurchgang der Freiluftsaison überzeugen konnte, war beim Finalturnier um die Bezirksmeisterschaft am Sportplatz Kitzbühel-Langau nicht zu schlagen.

Das „Finale Dahoam“ gegen die Mittelschule 2 St. Johann gewann die Truppe von Trainer Bernhard Prokopetz letztendlich klar mit 4:0. Rang 3 ging an die Mittelschule Westendorf, die im kleinen Finale die Mittelschule 1 St. Johann mit 2:1 die Oberhand behielt.
Im Semifinale hatten sich die Brixentaler einen offenen Schlagabtausch mit dem den späteren Meister Kitzbühel geliefert. Erst ein Treffer in der Schlussminute entschied die Partie zugunsten der Gamsstädter und zerstörte Westendorfs berechtigte Hoffnung auf Endspiel und Meistertitel.
Die Sportmittelschule Kitzbühel vertritt damit den Bezirk beim Tiroler Landesfinale der Schülerliga.

Das Endergebnis:
1. SMS Kitzbühel
2. MS 2 St. Johann
3. MS Westendorf
4. MS 1 St. Johann
5. SMS Kitzbühel 2
6. MS Kirchberg
7. MS Kössen
8. MS Hopfgarten
9. BG St. Johann
10. MS Fieberbrunn

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