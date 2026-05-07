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Kitzbüheler Anzeiger
Triathlon Kitzbühel
Foto: Triathlonverein Kitzbühel

Kitzbühel

07. Mai 2026

Erfolgreicher Saisonstart der Triathlon-Kids

Beim ersten Bewerb des ASVÖ-Triathlonzuges ist den Kids des Triathlon Vereins Kitzbühel ein starker Auftakt in die neue Saison gelungen. Beim Aquathlon im Freischwimmbad Kufstein zeigten die Nachwuchsathleten bei strahlendem Sonnenschein ihr Können.

In der Klasse Schüler A weiblich lief Sarah Bachler auf den hervorragenden zweiten Platz. Direkt dahinter sorgte Teamkollegin Timea Haller mit Rang drei für ein weiteres Podium. Anna Hauser verpasste als Vierte nur knapp das Stockerl, ihre Schwester Lisa kam auf Rang sieben ins Ziel. Für einen Sieg sorgte Maria Hauser bei den Juniorinnen, die sich souverän Platz eins sicherte.

Sieg für Valerie Reicht in der Schülerklasse B
Auch in der Schülerklasse B gab es Grund zur Freude: Valerie Reicht gewann ihre Kategorie, während Alena Zimmermann mit Rang sieben ein solides Ergebnis beisteuerte. Bei den Burschen erreichte Christoph Dohr den neunten Platz.

In der stark besetzten Schülerklasse C überzeugten gleich mehrere Athleten: Veit Aschaber holte Rang drei, Julian Auer wurde Vierter. Dahinter reihten sich Simon Laiminger (12.), Felix Heim (13.) und Dominik Bödgen (14.) ein. Bei den Mädchen derselben Altersklasse, in der gleich 34 Teilnehmerinnen am Start waren, feierte Lilith Bachmair einen überlegenen Sieg.

Alissa Zimmermann komplettierte mit Rang drei das starke Teamergebnis.

Spannende Duelle um die Podestplätze
In einem spannenden Zielsprint sicherte sich Elea Haller Rang sechs knapp vor ihrer Teamkollegin Luisa Götzendorfer (7.), gefolgt von Anna Leitner (8.). Weitere Platzierungen gingen an Lara Danzl (14.), Julia Rehbichler (18.), Emma Stöckl (19.) und Alina Hager (23.).

Auch die jüngsten Teilnehmer zeigten beachtliche Leistungen: In der Schülerklasse D männlich belegte Anton Reicht Rang 13, Luis Aschaber wurde 15. Bei den Mädchen dieser Kategorie verpasste Rosa Hirzinger als Vierte knapp das Podest, gefolgt von Lia Wieser (5.) und Emma-Marie Poley (7.).

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