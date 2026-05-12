Die Golfelite kommt zu uns

Die meisten Kitzbüheler haben es sicher schon mitbekommen: von 28. bis 31. Mai 2026 wird Kitzbühel zur Bühne der internationalen Golfelite. Mit den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel - Tirol kommt die DP World Tour auf den Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith – und damit eines der größten Sportevents des Jahres direkt zu uns.



Ein Turnier dieser Kategorie erleben nur die wenigsten vor der eigenen Haustür. Die Veranstalter erwarten Ende Mai Gäste und Golf-Fans aus ganz Europa.



Vier Tage lang treffen Weltklasse-Golf, alpine Kulisse und Kitzbüheler Gastfreundschaft aufeinander. Für die Region und die Stadt eine besondere Woche – und für alle Kitzbühelerinnen und Kitzbüheler eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte.



Weltklasse-Golf direkt vor der Haustür

Die „Entry Liste“ mit den angemeldeten Teilnehmern verspricht ein Spektakel: Österreichs bester Golfer Sepp Straka kommt nach Kitzbühel, ebenso der andere ehemalige Ryder-Cup-Teilnehmer Bernd Wiesberger, der heuer mit den China-Open schon ein DP World Tour Turnier gewonnen hat.



Auch Maximilian Steinlechner wird für viel Interesse sorgen. Der Tiroler zählt zu den spannendsten heimischen Namen der neuen Golfgeneration und darf sich bei den Austrian Alpine Open 2026 auf ein ganz besonderes Heimspiel freuen.



Dazu kommen deutsche Publikumslieblinge und internationale Stars. Der deutsche Titelverteidiger Nicolai von Dellingshausen, Rafael Cabrera-Bello aus Spanien, John Catlin aus den USA, die Rising Stars Freddy Schott aus Deutschland und Casey Jarvis aus Südafrika, mit Joel Girrbach der beste Schweizer und weitere bekannte Namen machen das Starterfeld zu einem echten Highlight.



Für Kitzbühel bedeutet das: Die Golfelite kommt nicht irgendwohin – sie kommt zu uns.





