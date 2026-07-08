Karate-Leistungszentrum erfolgreich in Wals

Beim Austrian Junior Open 2026 in Wals-Siezenheim zeigte das heimische Karate Leistungszentrum eine starke Leistung. Das internationale Nachwuchsturnier zählt mit knapp 1.000 Nennungen aus 128 Vereinen und 15 Nationen zu den größten Turnieren seiner Art in Österreich.



Die St. Johanner Nachwuchssportler konnten im stark besetzten Teilnehmerfeld vier Bronzemedaillen erkämpfen. Carmen Kabara holte Bronze in der Klasse Kata U8. Weitere dritte Plätze gab es für Manuel Cavara, Lorenz Stolzlechner und Adrä Payr im Kata Team U10, für Samuel Keuschnigg, Anton Aschaber und Vinzent Hansmann ebenfalls im Kata Team U10 sowie für Maximilian Rainer, Mike Jantscher und Eliah Weidenthaler-Schallar im Kata Team U12. Nach den Gürtelprüfungen in der kommenden Woche geht es für die jungen Karateka in die wohlverdiente Sommerpause.