Biker eroberten den Hahnenkamm

Heiße Duelle um Tiroler Meisterschaft

Auch bei den Damen wurde um jede Minute gekämpft. Nach dem undankbaren vierten Rang beim Hornrennen Ende Juli sicherte sich Vorjahressiegerin Julia Sörgel vom Radclub Reutte dieses Mal wieder den Sieg (47:36). Rang zwei ging an Katja Neuner (50:20), Dritte wurde Tina Kindlhofer (52:44). Damit ist das Siegerbild bei den schnellsten Damen gleichzeitig auch das Siegerbild der Tiroler Meisterschaften in der Elite-Klasse. Bei der Herren Elite krönte sich Thomas Kneringer vom KSC Vögelsberg/Wattens mit einer Zeit von 43:26 zum Tiroler Meister.



Mit Sebastian Schlechter und Alois Schmidinger gingen auch zwei Youngsters für den veranstaltenden SV Kitzsport an den Start. Bester Mann aus dem Bezirk wurde Florian Nothdurfter (41:36) aus Kirchdorf mit der viertbesten Gesamtzeit. Besonders erfreulich war einmal mehr die Vielfalt im Starterfeld: Ambitionierte Lizenzfahrer, engagierte Hobbybiker, Nachwuchstalente und erfahrene Routiniers sorgten gemeinsam dafür, dass der Hahnenkamm seinem Ruf als generationsübergreifender Sport-Treff gerecht wurde.



Und auch die Veranstalter zogen zufrieden Bilanz: Das Rennen verlief unfallfrei, die Bedingungen waren super, die Kulisse fantastisch und die Stimmung ausgelassen.