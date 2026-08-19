Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Biker eroberten den Hahnenkamm
Kitzbüheler Anzeiger
HKR Mountainbikerennen 2026

Der Start in der Kitzbüheler Innenstadt ist noch gemächlich. Die Strapazen gehen erst nach dem Bahnübergang los.

Foto: Sabine Huber

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
19. August 2026

Biker eroberten den Hahnenkamm

Der Hahnenkamm hat auch heuer wieder gezeigt, warum er zu den legendärsten Bergen Kitzbühels zählt. Beim 37. Internationalen Mountainbike-Rennen kämpften sich knapp 70 Teilnehmer hinauf zur Bergstation Walde – 9 Kilometer, 940 Höhenmeter und jede Menge Herzklopfen und Schweißtropfen inklusive.

Den Tagessieg bei den Herren sicherte sich Matthias Lohfeyer von Riap Sport, der als einziger Teilnehmer unter der magischen 40-Minuten-Marke blieb. Mit einer fantastischen Zeit von 39:13 Minuten kürte er sich heuer erstmals zum Hahnenkamm-Champion. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Philipp Bachl (40:02) und Christoph Köck (40:48) zwei neue Gesichter auf dem Siegerpodium. Bei seinem insgesamt 32.(!) Einsatz sicherte sich Hahnenkamm-Urgestein Hans-Peter Obwaller mit einer Zeit von 42:35 Minuten den Sieg in seiner Altersklasse und den hervorragenden sechsten Gesamtrang.

MTB Hahnankammrennen Tagessieger 2026

Die Tagessieger Julia Sörgel und Matthias Lohfeyer.

Foto: SV Kitzsport/Ehrensperger

Heiße Duelle um Tiroler Meisterschaft
Auch bei den Damen wurde um jede Minute gekämpft. Nach dem undankbaren vierten Rang beim Hornrennen Ende Juli sicherte sich Vorjahressiegerin Julia Sörgel vom Radclub Reutte dieses Mal wieder den Sieg (47:36). Rang zwei ging an Katja Neuner (50:20), Dritte wurde Tina Kindlhofer (52:44). Damit ist das Siegerbild bei den schnellsten Damen gleichzeitig auch das Siegerbild der Tiroler Meisterschaften in der Elite-Klasse. Bei der Herren Elite krönte sich Thomas Kneringer vom KSC Vögelsberg/Wattens mit einer Zeit von 43:26 zum Tiroler Meister.

Mit Sebastian Schlechter und Alois Schmidinger gingen auch zwei Youngsters für den veranstaltenden SV Kitzsport an den Start. Bester Mann aus dem Bezirk wurde Florian Nothdurfter (41:36) aus Kirchdorf mit der viertbesten Gesamtzeit. Besonders erfreulich war einmal mehr die Vielfalt im Starterfeld: Ambitionierte Lizenzfahrer, engagierte Hobbybiker, Nachwuchstalente und erfahrene Routiniers sorgten gemeinsam dafür, dass der Hahnenkamm seinem Ruf als generationsübergreifender Sport-Treff gerecht wurde.

Und auch die Veranstalter zogen zufrieden Bilanz: Das Rennen verlief unfallfrei, die Bedingungen waren super, die Kulisse fantastisch und die Stimmung ausgelassen.

Weitere Artikel:

Lisa_Hauser_KA_Gewinnspiel

Sport

19.08.2026

Gewinner treffen Lisa Hauser

Heidi Kaufmann-Hupf und Christoph Volk gewannen ein exklusives Frühstück mit Lisa Hauser bei Biologon. Neben Bio-Genuss gab die ehemalige Biathletin spannende Einblicke in ihre Karriere und Zukunftspläne.

KSC Tennisturnier_alpinguin

Kitzbühel

19.08.2026

KSC-Turnier mit Rekordzahlen

Beim 20. Tennisturnier des Kitzbüheler Ski Clubs sorgten 32 Teilnehmer für rekordverdächtige Zahlen. In sechs Stunden wurden auf den Plätzen des KTC insgesamt 120 Partien ausgetragen.

tischtennis_ SPG Kitzbühel

Kitzbühel

19.08.2026

Tischtennis startet neu eingekleidet

Die Tischtennis-Spielgemeinschaft Kitzbühel/Jochberg startet mit neuen Dressen in die kommende Saison. Gleichzeitig sucht die Mannschaft erfahrene Tischtennisspieler für das Training, das ab 14. September montags in der Volksschule Kitzbühel stattfindet.

eishockey mannheim graz99ers

Kitzbühel

19.08.2026

Graz99ers trainieren in Kitzbühel

Die Graz99ers nutzen Kitzbühel erneut als Trainingslager für die Vorbereitung auf die neue Saison. Der amtierende österreichische Meister absolvierte im Sportpark unter anderem zwei Testspiele gegen die Adler Mannheim und feierte im zweiten Duell einen Sieg.

trabrennverein kirchdorf

Kirchdorf

19.08.2026

Kirchdorfer Traber feiern

Der Trabrennverein Kirchdorf lud Mitglieder und Unterstützer zu einem geselligen Abend nach Gasteig. Im Mittelpunkt stand Europameisterin Stefanie Mayr, die für ihren Erfolg im Trabrennsport vom Verein geehrt und beglückwünscht wurde.

PPC1500 Schützen EM 2026

Hopfgarten

19.08.2026

15 Medaillen für Tirol

Bei der PPC1500-Europameisterschaft im tschechischen Borek holten die Tiroler Schützen insgesamt 15 Medaillen. Für die Schützengilde Hopfgarten krönte Bernhard Paul seine starke Leistung mit dem Europameistertitel in der Overall-Wertung Revolver1500.

Fußball Regionalliga Kitzbühel vs Röthis
ABO PUR

Kitzbühel

17.08.2026

Kitzbühel schlägt Röthis mit 4:0

Der FC Kitzbühel feierte in der dritten Runde einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Röthis. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte drehte die Mannschaft von Michael Baur nach der Pause auf und erzielte drei weitere Treffer.

Pillerseetal_gegen_kirchdorf

Fieberbrunn

17.08.2026

Pillerseetal behält die Nerven

Pillerseetal hat das intensive Derby gegen Kirchdorf mit 4:2 gewonnen. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung kämpften sich die Gäste auf 3:2 heran, ehe Andreas Eder in der 88. Minute für die Entscheidung sorgte.

E-Paper
Aktuelles