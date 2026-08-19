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Kitzbüheler Anzeiger
PPC1500 Schützen EM 2026
Foto: Paar

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
19. August 2026

Goldener Auftritt bei der EM

Anfang August wurde Borek in Tschechien zum Treffpunkt der europäischen PPC1500-Elite. Mit dabei war auch eine Tiroler Delegation mit Schützen der Gilden Kundl und Hopfgarten. Die Bilanz konnte sich sehen lassen: Insgesamt 15 Medaillen gingen nach Tirol.

Für den größten Erfolg aus heimischer Sicht sorgte Bernhard Paul von der Schützengilde Hopfgarten. Der erfahrene Routinier zeigte in der Königsdisziplin Revolver1500 eine herausragende Leistung und sicherte sich mit 1.485 Ringen den Europameistertitel in der Overall-Wertung. Damit setzte sich Paul eindrucksvoll gegen die internationale Konkurrenz durch.

Doch damit nicht genug: In der höchsten Wertungsklasse „High Master“ holte der Hopfgartner mit dem Standard Revolver 2,75 Zoll zudem die Silbermedaille und durfte sich damit über zwei EM-Medaillen freuen.

Auch Martin Kögl von der SG Hopfgarten präsentierte sich bei der EM in Borek in ausgezeichneter Form. In der Wertungsklasse „Expert“ räumte er gleich dreimal Gold ab. Kögl setzte sich in den Disziplinen Distinguished Revolver, Standard Revolver 2,75 Zoll sowie Standard Revolver 2,75 Zoll 5Shot jeweils gegen die europäische Konkurrenz durch.

Weitere Medaillen für Hopfgarten steuerte Manfred Hörl bei. Er gewann ebenfalls in der „Expert“-Klasse Silber mit dem Standard Revolver 2,75 Zoll 5Shot sowie Bronze mit dem Standard Revolver 4,25 Zoll.

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