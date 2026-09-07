Jetzt erst recht!

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Steigende Kosten, wachsender Wettbewerbsdruck und große Veränderungen prägen die Wirtschaft. Wie gehen Unternehmen im Bezirk Kitzbühel mit dieser Unsicherheit um – und wo liegen neue Chancen?

Die wirtschaftliche Stimmung ist derzeit in weiten Teilen Europas sehr verhalten. Viele Unternehmer erleben steigende Kosten, hohen Wettbewerbsdruck und eine Konjunktur, die nur langsam wieder an Dynamik gewinnt. Gleichzeitig verändern geopolitische Spannungen, Klimawandel, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend. Unternehmerische Planungen werden schwieriger, Investitionen werden unsicherer, wirtschaftliche Entscheidungen werden oft verschoben. Auch im Bezirk Kitzbühel sind diese Entwicklungen spürbar.



Doch der Blick auf die Zahlen erzählt eine differenziertere Geschichte. Tirol verfügt weiterhin über einen starken Wirtschaftsstandort. Und Kitzbühel zeigt bemerkenswerte Resilienz: 2025 gab es im Bezirk rund 340 Unternehmensneugründungen – 40 mehr als im Jahr davor und tirolweit mit über fünf Neugründungen pro 1.000 Einwohner die höchste Gründungsintensität. Rund 22.170 Menschen arbeiten in der gewerblichen Wirtschaft, mehr als 800 junge Menschen absolvieren eine Lehre. Im Tourismus wurden im Vorjahr mehr als sechs Millionen Nächtigungen verzeichnet. Dennoch zeigen sich auch in Kitzbühel immer mehr die aktuellen Herausforderungen einer weitreichenden wirtschaftlichen Transformation.



Kitzbühel hat kein Zukunftsproblem, sondern steht vor einer Zukunftsaufgabe

Vielleicht liegt genau hier die wichtigste Erkenntnis für die gegenwärtige Situation. Man kann nicht darauf hoffen, dass die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder so werden wie früher. Globale Lieferketten werden fragil und unsicher bleiben, Energie wird immer mehr zur strategischen Ressource, künstliche Intelligenz wird die Wertschöpfung weitreichend verändern und der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter wird sich intensivieren.



Das sind keine vorübergehenden Störungen. Es ist eine echte Transformation. Und Transformation bedeutet: Bestehende Geschäftsmodelle müssen sich weiterentwickeln – nicht weil sie in der Vergangenheit nicht funktioniert hätten, sondern weil sich ihr Umfeld grundlegend verändert.



Die klassische Betriebswirtschaft hat über Jahrzehnte enorme Leistungen bei Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit erbracht. Heute reicht es jedoch nicht mehr, Unternehmen ausschließlich auf kurzfristige Optimierung auszurichten. Unternehmer müssen stärker berücksichtigen, welche Entwicklungen außerhalb des Unternehmens künftig auf das eigene Geschäftsmodell zurückwirken.



Wer Energieabhängigkeiten reduziert, erhöht seine wirtschaftliche Resilienz. Wer Mitarbeiter weiterentwickelt, stärkt seine Innovationsfähigkeit. Wer Lieferketten diversifiziert, reduziert Risiken. Nachhaltigkeit, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit bedingen einander und verstärken die Notwendigkeit, langfristig unternehmerisch zu denken.

In der Transformation entsteht daher auch ein neues Verständnis von zukunftsorientierter Unternehmensführung: Gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen werden nicht ausschließlich als Belastungen betrachtet, sondern als Ausgangspunkt für Innovation und neue Geschäftsmodelle.

Die größte Gefahr für unsere Region ist nicht die Konjunkturschwäche, sondern das Abwarten. Responsible Leadership macht aus unternehmerischen Einzelentscheidungen regionale Dynamik – und aus Unsicherheit neues Zukunftsvertrauen.

Kitzbühel hat vieles, worauf sich aufbauen lässt Kitzbühel verfügt über eine außergewöhnliche Kombination aus Tourismus, Gewerbe, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft und Dienstleistungen. Dazu kommen internationale Bekanntheit, hohe Lebensqualität und gewachsene Netzwerke. Diese Vielfalt ist ein großer Vorteil. Denn die Zukunft dieser Region hängt nicht davon ab, eine völlig neue Ausrichtung zu finden. Sie kann vielmehr darin liegen, bestehende Kompetenzen neu miteinander zu verbinden. Tourismus und Digitalisierung. Handwerk und Design. Landwirtschaft und regionale Kreisläufe. Energie und Technologie. Gesundheit und Lebensqualität. Bildung und Unternehmertum.



Denn an den Schnittstellen entstehen oft die interessantesten Innovationen. Daher kann Kitzbühel nicht einfach die Entwicklungen von großen Metropolen oder anderer Wirtschaftsstandorte einfach kopieren. Vielmehr gilt es, die eigenen Stärken weiterzuentwickeln und diese mit neuen Technologien und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu verbinden. Nicht die Frage: Was fehlt uns? ist entscheidend. Sondern: Was können wir mit unseren vorhandenen Stärken zur aktuellen Transformation der Region beitragen? Kitzbühel ist attraktiv und gleichzeitig zeigen Rückmeldungen aus der regionalen Wirtschaft, dass Fachkräfte, Wohnraum, Flächen und Weiterbildung zu den zentralen Herausforderungen gehören.

„Die wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre ist, nicht auf bessere Zeiten zu warten, sondern aus den Stärken von heute die Wettbewerbsfähighkeit von morgen zu bauen.“



Prof. Dr. René Schmidpeter

Vom attraktiven Standort zum zukunftsfähigen Lebensraum Die größte Gefahr für Kitzbühel liegt daher möglicherweise nicht in der aktuellen Konjunkturschwäche, sondern darin, dass daraus dauerhafte Passivität entsteht. Denn auch Nichtstun ist eine Entscheidung. Während ein Unternehmen wartet, verändern sich Technologien, Märkte, Mitarbeitererwartungen und Wettbewerber weiter – und die eigene Zukunftsfähigkeit schwindet. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob das aktuelle Erfolgsmodell Kitzbühel Zukunft hat. Sondern: Welche Zukunft wollen die Menschen in Kitzbühel gemeinsam gestalten? Und was müssen wir heute dafür investieren?



Dafür braucht es konkrete Entscheidungen: investieren, ausbilden, kooperieren, innovieren und Verantwortung übernehmen. Aus einzelnen Entscheidungen entsteht regionale Dynamik. Aus regionaler Dynamik entsteht Zukunftsvertrauen. Genau hier liegt der nächste Entwicklungsschritt. Eine attraktive Region muss nicht nur Menschen anziehen. Sie muss ihnen auch ermöglichen, hier zu leben, zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Das gilt besonders für junge Menschen. Der Wettbewerb um Talente wird künftig nicht nur zwischen Unternehmen stattfinden, sondern zwischen Regionen. Lebensqualität ist dabei ein wichtiger Vorteil – aber sie reicht allein nicht aus. Es braucht Perspektiven, moderne Arbeitsplätze, Entwicklungsmöglichkeiten und Sinn.



Damit wird verantwortungsvolle Führung «Responsible Leadership» zu einem echten Standortfaktor. Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren, Verantwortung übernehmen und Veränderung ermöglichen, stärken nicht nur die Region, sondern vor allem auch sich selbst.



Responsible Leadership als Erfolgsfaktor der Regionalentwicklung

Zukunft entsteht durch Menschen, die Entscheidungen treffen, Chancen erkennen und Verantwortung übernehmen. Kitzbühels Unternehmer sind deshalb nicht lediglich Betroffene wirtschaftlicher Veränderungen. Sie sind aktive Gestalter der regionalen Entwicklung. Jede Investition, jede Lehrstelle, jede Innovation und jedes neue Geschäftsmodell verändert den Standort. Unternehmertum schafft Arbeitsplätze, Know-how und regionale Wertschöpfung und verdient deshalb nicht nur Unterstützung, sondern gesellschaftliche Wertschätzung.



Damit gewinnt auch die Qualität der Führung in der Wirtschaft an Bedeutung. In einer Welt des permanenten Wandels muss Führung Orientierung schaffen. Mitarbeiter sollen Verantwortung übernehmen, lernen und sich entwickeln können.

Prof. René Schmidpeter beim Responsible Leadership Summit 2026 in Oberndorf: Er sprach darüber, wie verantwortungsvolle Führung und regionale Zusammenarbeit vorhandene Stärken in neue wirtschaftliche Chancen übersetzen können.