Natürliche Materialien verleihen Wohnraum einen ganz besonderen Charakter. Im Bild: die Stilrichtung "Nordic Nature".
Die Rückkehr zur Natürlichkeit
Die Interior Trends 2026 stehen für einen deutlichen Wandel: Weg von kühlen, perfekten Wohnwelten – hin zu Räumen mit Gefühl, Charakter und Persönlichkeit. Im Mittelpunkt stehen Atmosphäre, Wohlbefinden und Individualität. Wohnen soll nicht mehr nur schön sein, sondern sich gut anfühlen. Warme Farben, natürliche Materialien und flexible Wohnkonzepte spiegeln sich in dieser Philosophie wider. Die Nachhaltigkeit rückt in den Mittelpunkt – mit langlebigen Möbeln, hochwertigen Materialien und einem ausgesprochen bewussten Umgang mit Wohnraum. Das Wohnen erfährt erst dann eine besondere Bedeutung, wenn Komfort, Nachhaltigkeit und Individualität miteinander verschmelzen und die Räume Geborgenheit ausstrahlen. Dann erst fühlt man sich wohl in den eigenen vier Wänden.
„Wohnwelten mit Seele“ werden nach eigenen Angaben bei Aufschnaiter Interior in St. Johann entwickelt. Das Unternehmen hat sich aus einem Tischlereibetrieb, 1960 von Egid und Leni Aufschnaiter gegründet, zu einem der führenden Interior-Spezialisten in Tirol entwickelt.
„Echte Wohnwelten entstehen durch das Zusammenspiel von Gefühl, Persönlichkeit und Planung.“
Hans Aufschnaiter, Unternehmer
Immer gleich geblieben ist der hohe Anspruch an die Handwerkskunst und die Leidenschaft für passgenaue Maßmöbel.
Echte Wohnwelten entstehen nicht allein durch Trends. Sie entstehen durch ein harmonisches Zusammenspiel aus Gefühl, Persönlichkeit und Planung, sagt Hans Aufschnaiter. Der Chef ist zugleich der kreative Kopf des Hauses und regelmäßig auf den internationalen Designer Messen und Ausstellungen anzutreffen, um neue Ideen zu entdecken, Entwicklungen zu beobachten und Trends nicht nur zu sehen, sondern auch hautnah zu erleben.
Nur Hype oder ernstzunehmender Trend? Dafür braucht es Gespür.
Visionäre Designer, Architekten und Marken treffen auf den größten Interior & Designer Messen aufeinander, um die Zukunft des Wohnens neu zu gestalten. Ob Zeitgeist, Modewelle, Hype oder langlebige Trends – die Entscheidung, ob die Strömungen aus aller Welt bei den heimischen Geschmäckern ankommen, liegt bei Hans Aufschnaiter und seinem Team. Mit den Jahren habe er bei der Auswahl ein ganz spezielles Gespür für das Besondere entwickelt, erzählt der St. Johanner Interior-Experte. „Bei Aufschnaiter Interior sehen wir unsere Aufgabe darin, dass wir internationale Inspirationen nach Tirol bringen und daraus Räume schaffen, die langfristig begeistern.“
Interior Design versteht Wohnen als Ganzes. Räume entstehen dort, wo Design, Natur und Lebensgefühl harmonisch zusammenwirken. Zu den aktuellen Stilrichtungen zählt "Nordic Nature".
Besonders stark zeigt sich aktuell der Trend zu warmen und natürlichen Farbwelten. Erdige Töne wie Terrakotta, Sand, Beige oder warme Brauntöne sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Ergänzt werden sie durch sanfte Grüntöne, gedecktes Blau oder Pastellfarben wie Lavendel und Salbei. Kühle Grautöne haben hingegen an Bedeutung verloren.
Besonders im Trend liegt auch die Stilrichtig "New Country".
Auch bei den Materialien setzt sich der Trend zur Natürlichkeit fort. Holz, Naturstein, Leinen, Wolle und Keramik dominieren die Einrichtung. Sichtbare Maserungen, handwerkliche Details und strukturierte Oberflächen schaffen Wohnräume mit Charakter. Möbel sollen langlebig und hochwertig verarbeitet sein. Nachhaltigkeit wird als Grundvoraussetzung moderner Wohnkonzepte gesehen.
Italienisches Flair der Marke Poliform ist ein Klassiker.
Licht verleiht Räumen eine besondere Wirkung. Beleuchtung ist 2026 emotionaler und atmosphärischer. Durch gezielte Lichtkonzepte entstehen Ruhe, Wärme und Tiefe. Statt rein funktionaler Spots dominieren indirektes Licht, skulpturale Lampen, warme Lichtfarben und bewusst inszenierte Lichtquellen. Hans Aufschnaiter: „Licht ist für uns ein zentraler Bestandteil der Raumgestaltung.“
Licht ist ein Stimmungselement. Es entstehen Ruhe, Wärme und Tiefe
Textilien, Stoffe, Teppiche, Vorhänge, Accessoires und edle Materialkombinationen sorgen dafür, dass ein Raum nicht nur geplant aussieht, sondern sich wirklich nach einem Zuhause anfühlt. Ein zentrales Thema der Trends 2026 ist das sogenannte „Biophilic Design“. Dabei werden Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen bewusst integriert, um eine stärkere Verbindung zur Natur herzustellen und Stress zu reduzieren. Zuhause wird dadurch als Ort verstanden, der emotional erdet und Gesundheit sowie Wohlbefinden unterstützt.
"Biophilic Design" integriert Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen
Textilien, Stoffe, Teppiche, Vorhänge, Accessoires und edle Materialkombinationen sorgen dafür, dass ein Raum nicht nur geplant aussieht, sondern sich wirklich nach einem Zuhause anfühlt. Ein zentrales Thema der Trends 2026 ist das sogenannte „Biophilic Design“. Dabei werden Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen bewusst integriert, um eine stärkere Verbindung zur Natur herzustellen und Stress zu reduzieren. Zuhause wird dadurch als Ort verstanden, der emotional erdet und Gesundheit sowie Wohlbefinden unterstützt.
Individuell statt perfekt. Räume dürfen Geschichten erzählen.
Gleichzeitig gewinnt die Indivualität an Bedeutung. Räume dürfen Geschichten erzählen. Vintage-Möbel, Erinnerungsstücke, Muster, Kunst und persönliche Sammlungen werden bewusst kombiniert. Wichtig ist dabei nicht Überladung, sondern Individualität und Charakter.
Bei Aufschnaiter Interior steht immer die Lebensgeschichte des Kunden an erster Stelle. „Wie lebst du?“, die Antwort auf diese Frage bestimmt jede weitere Planung, hält Hans Aufschnaiter fest. „Weil die Schaffung von harmonischen Wohnräumen eben echte Maßarbeit ist.“
Vier Trends
- Oranische Formen und Sofz Living: Runde, fließende Formen statt harter Kanten; geschwungene Sofas, organische Tische, weiche Stoffe. Der Fokus liegt auf Komfort, Geborgenheit und Wohlbefinden.
- Erdige Farben und Naturmaterialien: Trendfarben sind Sand, Beige, Olive, Terracotta, Sage Green, Braun. Natürliche Materialien (Holz, Naturstein, Leinen, Keramik und warme Texturen) dominieren.
- Biophilic Design & Wellness Living: Natürliches Licht, Pflanzen und Naturbezug, Ruhe und Akustik, angenehme Materialien und Raumklima, die für Gesundheit und Wohlbefinden sorgen sollen.
- Individualität & Curated Interiors: Persönlichkeit ersetzt standardisierte Einrichtung; Räume erzählen Geschichten durch Vintage & Contemporary Mix, Kunst und Einzelstücke, Handwerk und lokale Designer.