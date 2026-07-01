Die Rückkehr zur Natürlichkeit

Licht verleiht Räumen eine besondere Wirkung. Beleuchtung ist 2026 emotionaler und atmosphärischer. Durch gezielte Lichtkonzepte entstehen Ruhe, Wärme und Tiefe. Statt rein funktionaler Spots dominieren indirektes Licht, skulpturale Lampen, warme Lichtfarben und bewusst inszenierte Lichtquellen. Hans Aufschnaiter: „Licht ist für uns ein zentraler Bestandteil der Raumgestaltung.“



Licht ist ein Stimmungselement. Es entstehen Ruhe, Wärme und Tiefe

Textilien, Stoffe, Teppiche, Vorhänge, Accessoires und edle Materialkombinationen sorgen dafür, dass ein Raum nicht nur geplant aussieht, sondern sich wirklich nach einem Zuhause anfühlt. Ein zentrales Thema der Trends 2026 ist das sogenannte „Biophilic Design“. Dabei werden Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen bewusst integriert, um eine stärkere Verbindung zur Natur herzustellen und Stress zu reduzieren. Zuhause wird dadurch als Ort verstanden, der emotional erdet und Gesundheit sowie Wohlbefinden unterstützt.



"Biophilic Design" integriert Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen

Textilien, Stoffe, Teppiche, Vorhänge, Accessoires und edle Materialkombinationen sorgen dafür, dass ein Raum nicht nur geplant aussieht, sondern sich wirklich nach einem Zuhause anfühlt. Ein zentrales Thema der Trends 2026 ist das sogenannte „Biophilic Design“. Dabei werden Natur, Tageslicht, Pflanzen und organische Formen bewusst integriert, um eine stärkere Verbindung zur Natur herzustellen und Stress zu reduzieren. Zuhause wird dadurch als Ort verstanden, der emotional erdet und Gesundheit sowie Wohlbefinden unterstützt.



Individuell statt perfekt. Räume dürfen Geschichten erzählen.

Gleichzeitig gewinnt die Indivualität an Bedeutung. Räume dürfen Geschichten erzählen. Vintage-Möbel, Erinnerungsstücke, Muster, Kunst und persönliche Sammlungen werden bewusst kombiniert. Wichtig ist dabei nicht Überladung, sondern Individualität und Charakter.



Bei Aufschnaiter Interior steht immer die Lebensgeschichte des Kunden an erster Stelle. „Wie lebst du?“, die Antwort auf diese Frage bestimmt jede weitere Planung, hält Hans Aufschnaiter fest. „Weil die Schaffung von harmonischen Wohnräumen eben echte Maßarbeit ist.“

