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Kitzbüheler Anzeiger
OD Trails in Oberndorf - trendig 2026

Vom Freerunner zum YouTube-Star, vom Filmemacher zum Trailbauer: Philipp Gatterer hat sich nie von der Frage leiten lassen, ob etwas möglich ist. Stattdessen fragt er sich, wie es möglich wird. Mit dieser Einstellung begeistert er heute eine große Community – und haucht den OD Trails in Oberndorf neues Leben ein.

Foto: Philipp Gatterer
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von Sabine Huber
01. Juli 2026

Philipp Gatterer setzt auf die Zukunft der OD Trails

Wer Philipp Gatterer heute begegnet, trifft auf einen jungen Unternehmer, Mountainbiker, Filmemacher und YouTuber. Vor allem aber begegnet man einem Menschen, der sich von Grenzen selten beeindrucken lässt. Denn für den Oberndorfer beginnt Entwicklung meist genau dort, wo andere sagen: „Dafür bin ich zu alt“ oder „Das geht nicht.“

Dabei führte ihn sein Weg nicht direkt aufs Mountainbike. Bekannt wurde Gatterer zunächst in einer ganz anderen Szene. Als Parkour- und Freerunning-Athlet bewegte er sich bereits in jungen Jahren auf internationalem Niveau. Was viele seiner heutigen Fans nicht wissen: Lange bevor er als Mountainbiker und Skifahrer auf YouTube bekannt wurde, sprang er über Mauern, Geländer und Dächer und lernte dabei eine Fähigkeit, die ihn bis heute prägt – die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen.„Ich kenne keine talentierten Menschen, die ohne Fleiß erfolgreich sind. Alle investieren extrem viel Arbeit in das, was sie machen – egal ob im Sport oder im Beruf“, sagt Gatterer. Ein Satz, der seine Einstellung wohl besser beschreibt als jede Biografie.

OD Trails in Oberndorf - trendig 2026

Nach den Umbauarbeiten erstrahlen die ersten Abschnitte der OD Trails in neuem Glanz und bieten Anfängern und Profis tolle Möglichkeiten.

Foto: Philipp Gatterer

Ein langer Weg vom YouTube-Projekt zum Herzensprojekt
Diese Haltung wurde auch zur Grundlage seines erfolgreichen YouTube-Kanals. Unter dem Motto „Improve Yourself“ dokumentiert er seit mehreren Jahren seinen eigenen Lernprozess. Egal ob Mountainbiken, Freeskiing oder Videoproduktion – Gatterer zeigt nicht nur die spektakulären Erfolge, sondern vor allem den Weg dorthin. Seine Botschaft: „Wer bereit ist, Zeit und Energie zu investieren, kann weit mehr schaffen, als er selbst glaubt.“
Mittlerweile folgen ihm zehntausende Menschen auf seinen Kanälen. Doch Reichweite allein ist für ihn nicht entscheidend. Viel wichtiger ist die Community, die sich rund um seine Projekte gebildet hat. Menschen, die sich gegenseitig motivieren, Neues auszuprobieren und an ihren eigenen Fähigkeiten zu arbeiten.

„Wer bereit ist, Zeit und Enegie zu investieren, kann weit mehr schaffen als er glaubt.“

Philipp Gatterer

Vor kurzem hat Gatterer auch seine eigene Bekleidungslinie auf den Markt gebracht. Die Namen der beiden ersten Kollektionen könnten dabei kaum treffender gewählt sein: „Make Things Happen“ und „Improve“.

Genau dieser Gedanke führte Philipp Gatterer schließlich auch zu den OD Trails in Oberndorf.

OD Trails in Oberndorf - trendig 2026

Für viele Kinder und Jugendliche ist Philipp Gatterer ein großes Vorbild. Seine Autogramme sind gefragt.

Foto: Philipp Gatterer

Der Bikepark begleitet ihn seit vielen Jahren. Als Oberndorfer kennt er die Anlage seit ihrer Entstehung und beobachtete über lange Zeit, welches Potenzial in dem Gelände steckt. Während viele bei Schwierigkeiten den einfacheren Weg wählen würden, entschied sich Gatterer bewusst dafür, Verantwortung zu übernehmen. „Abhauen ist immer leicht. Ich finde es spannender, etwas dort zu verbessern, wo man zuhause ist“, beschreibt er seine Motivation.

Gemeinsam mit seinem Team übernahm er die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Trails. Dabei geht es ihm nicht nur um neue Sprünge oder attraktivere Strecken. Sein Ziel ist ein moderner Bikepark, der Kindern, Jugendlichen und ambitionierten Fahrern echte Entwicklungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die nächste Generation für den Bikesport begeistert.

Besonders bemerkenswert: Viele der Umbauten werden durch Partnerschaften, Eigeninitiative und kreative Kooperationen ermöglicht. Gatterer bringt dabei nicht nur sein Know-how als Biker und Streckenbauer ein, sondern auch seine Erfahrung als Content Creator. So entsteht rund um die OD Trails eine Geschichte, die weit über einen klassischen Bikepark hinausgeht.

Für ihn ist das Projekt langfristig angelegt. Die aktuelle Saison sieht er als Investition in die Zukunft. Schritt für Schritt soll ein Bikepark entstehen, der für die Region ebenso wichtig wird wie für die heimische Bikeszene.
Und wer Philipp Gatterer kennt, weiß: Wenn er sich etwas vornimmt, dann denkt er selten in Monaten, sondern in Jahren. Denn Fortschritt entsteht nicht über Nacht. Aber genau darin liegt für ihn auch der Reiz.

9 Fakten zu den OD Trails

1 Neue Jumpline vom Berg bis ins Tal
Die Jumpline wird verlängert und führt künftig vom Liftausstieg bis ins Tal..
2 Neuer Streckenabschnitt eröffnet
Der neue untere Teil der Jumpline ist bereits eröffnet und befahrbar.
3 Tunnel sorgt für mehr Sicherheit
Ein neuer Tunnel trennt Green Line und Jumpline voneinander.
4 Mulch-Rampe als Bezirksneuheit
Eine große Rampe mit Mulchlandung ermöglicht sicheres Tricktraining.
5 Alternative für weniger Geübte
Neben der großen Rampe gibt es eine einfachere Sprungvariante.
6 Ausbau bis Ende Juni geplant
Der obere Teil der Jumpline soll bis Ende Juni fertiggestellt werden..
7 Red Line als nächster Schritt
Als nächster Schritt ist die Überarbeitung der Red Line geplant.
8 EINFACHE Strecken bleiben erhalten
Blue Line und Green Line bleiben für Familien und Einsteiger erhalten.
9 JEDEN DONNERSTAG BIS 20 UHR GEÖFFNET
Früher Saisonstart und Abendbetrieb bis 20 Uhr an Donnerstagen sind geplant.

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