Philipp Gatterer setzt auf die Zukunft der OD Trails

Der Bikepark begleitet ihn seit vielen Jahren. Als Oberndorfer kennt er die Anlage seit ihrer Entstehung und beobachtete über lange Zeit, welches Potenzial in dem Gelände steckt. Während viele bei Schwierigkeiten den einfacheren Weg wählen würden, entschied sich Gatterer bewusst dafür, Verantwortung zu übernehmen. „Abhauen ist immer leicht. Ich finde es spannender, etwas dort zu verbessern, wo man zuhause ist“, beschreibt er seine Motivation.



Gemeinsam mit seinem Team übernahm er die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Trails. Dabei geht es ihm nicht nur um neue Sprünge oder attraktivere Strecken. Sein Ziel ist ein moderner Bikepark, der Kindern, Jugendlichen und ambitionierten Fahrern echte Entwicklungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig die nächste Generation für den Bikesport begeistert.



Besonders bemerkenswert: Viele der Umbauten werden durch Partnerschaften, Eigeninitiative und kreative Kooperationen ermöglicht. Gatterer bringt dabei nicht nur sein Know-how als Biker und Streckenbauer ein, sondern auch seine Erfahrung als Content Creator. So entsteht rund um die OD Trails eine Geschichte, die weit über einen klassischen Bikepark hinausgeht.



Für ihn ist das Projekt langfristig angelegt. Die aktuelle Saison sieht er als Investition in die Zukunft. Schritt für Schritt soll ein Bikepark entstehen, der für die Region ebenso wichtig wird wie für die heimische Bikeszene.

Und wer Philipp Gatterer kennt, weiß: Wenn er sich etwas vornimmt, dann denkt er selten in Monaten, sondern in Jahren. Denn Fortschritt entsteht nicht über Nacht. Aber genau darin liegt für ihn auch der Reiz.