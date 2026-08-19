Gründen ist auch eine Glaubensfrage

Die wirtschaftliche Großwetterlage hat sich in den letzten Jahren ziemlich eingetrübt. Würde man in Sachen Selbständigkeit darauf warten, dass es irgendwann einmal grundsätzlich wieder ruhig wird, könnte man im Grunde seit 2020 das Haus nicht mehr verlassen. Was alles seit damals passiert ist, braucht man nicht aufzuzählen: Jeder Arbeitgeber und jeder Arbeitnehmer hat es mitbekommen.



Trotz aller konjunkturellen Unsicherheit zeigt sich an den jüngst ...