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Kitzbüheler Anzeiger

Meinung

ABO PUR
von Elisabeth Galehr
19. August 2026

Gründen ist auch eine Glaubensfrage

Margret Klausner

Trotz aller konjunkturellen Unsicherheit zeigt sich an den jüngsten Gründerzahlen für den Bezirk Kitzbühel: Die Menschen haben ihren Glauben an die wirtschaftliche Stabilität in der Region nicht verloren.

Die wirtschaftliche Großwetterlage hat sich in den letzten Jahren ziemlich eingetrübt. Würde man in Sachen Selbständigkeit darauf warten, dass es irgendwann einmal grundsätzlich wieder ruhig wird, könnte man im Grunde seit 2020 das Haus nicht mehr verlassen. Was alles seit damals passiert ist, braucht man nicht aufzuzählen: Jeder Arbeitgeber und jeder Arbeitnehmer hat es mitbekommen.

Trotz aller konjunkturellen Unsicherheit zeigt sich an den jüngst ...

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