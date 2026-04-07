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  3. Jahreshauptversammlung der Pensionisten Waidring
Kitzbüheler Anzeiger
Pensionisten Waidring

Christl Bernhofer, Hildegard Flatscher, Herbert Striegl und Anni Jell (von links).

Foto: PVÖ

Waidring

von Kitzbüheler Anzeiger
07. April 2026

Jahreshauptversammlung der Pensionisten Waidring

Bei der Jahreshauptversammlung der PVÖ-Ortsgruppe Waidring im Hotel Sendlhof konnte Vorsitzende Anni Jell zahlreiche Mitglieder sowie
Ehrengäste – Herbert Striegl, Christl Bernhofer, Georg Hochfilzer und Pfarrassistentin Schwester Barbara – begrüßen.

Nach dem Gedenken an die Verstorbenen folgte ein Rückblick auf ein Vereinsjahr mit zahlreichen Aktivitäten. Auch die erfolgreiche Teilnahme an Sportveranstaltungen wie Kegeln und Eisstockschießen wurde hervorgehoben. LP Striegl dankte der Vorsitzenden Anni Jell für die Fortführung der Ortsgruppe und referierte über die heutige Problematik bzgl. Kosten in Bereichen Pflege, Digitalisierung etc. und wies auf die möglichen Hilfen und Unterstützungen hin.

Eine besondere Ehrung erhielt Hildegard Flatscher, die für ihre langjährige Tätigkeit als Vorsitzende mit der höchsten Auszeichnung des PVÖ-Landesverbandes geehrt wurde.KA

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